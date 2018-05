NBA: James Borrego, T2 bij Spurs, wordt hoofdcoach van Charlotte TLB

11 mei 2018

08u34

Bron: Belga 0 NBA De Amerikaan James Borrego is de nieuwe trainer van de Charlotte Hornets. Dat bevestigt de NBA-club, die eigendom is van Michael Jordan, op zijn website.

De 40-jarige Borrego neemt de plaats in van de vorige maand ontslagen Steven Clifford. Die moest baan ruimen na het tegenvallende seizoen van de Hornets. De ploeg uit North Carolina beëindigde het reguliere seizoen als tiende in de Eastern Conference (36 zeges, 46 nederlagen) en greep naast de play-offs.

De voorbije drie seizoenen was Borrego de rechterhand van Gregg Popovich bij San Antonio. Het was zijn tweede periode bij de Spurs. In 2003 kwam hij bij het team als videocoördinator, waarna hij doorgroeide tot T2. Met de Spurs werd hij in 2005 en 2007 kampioen.

In de zomer van 2010 verliet Borrego San Antonio om assistent-coach te worden bij New Orleans. Daarna bekleedde hij dezelfde functie tussen 2012 en 2015 bij Orlando, waar hij in zijn laatste seizoen (2014-2015) een tijdje hoofdcoach ad interim was.

Bij de Hornets ondertekende Borrego een contract voor vier seizoenen. Hij is de elfde hoofdtrainer uit de clubgeschiedenis.