NBA: Golden State en Cleveland boeken zege in play-offs

02 mei 2018

09u19

Kampioen Golden State en vicekampioen Cleveland hebben gisterenavond allebei een overwinning behaald in de play-offs van de NBA.

De titelverdediger uit Oakland haalde het met 121-116 van New Orleans. Kevin Durant maakte 29 punten, een meer dan Stephen Curry. De vedette van de Warriors vierde zijn comeback na bijna anderhalve maand blessureleed.

"Het voelde goed om weer op de court te staan en alles te kunnen geven", reageerde Curry, die na zijn knieblessure uit voorzorg op de bank startte. Hij speelde uiteindelijk 27 minuten in de Oracle Arena, waar 19.500 basketfans opdaagden.

Bij de Pelicans blonk Anthony Davis uit met 25 punten en 15 rebounds.

Golden State won vorig weekend ook het eerste duel tegen New Orleans (123-101) en leidt met 2-0 in de halve finale van de Western Conference. De Pelicans hebben nu twee thuiswedstrijden om iets aan de achterstand te doen.

Cleveland kon in de halve finale van de Eastern Conference andermaal rekenen op LeBron James om de zege te pakken bij Toronto. 'LBJ' was in het Air Canada Centre goed voor 26 punten, 13 assists en 11 rebounds. Daarmee lukte hij zijn 21e triple double ooit in de play-offs.

Toronto leek voor eigen publiek op de zege af te stevenen. In het begin van het vierde kwart hadden de Canadezen nog een voorsprong van 10 punten. Fred Van Vleet miste drie seconden voor het einde een driepunter, waardoor er moest worden verlengd. Uiteindelijk haalden de Cavaliers het met 112-113.

Morgen spelen Toronto en Cleveland in hun tweede onderlinge duel opnieuw tegen elkaar in het stadion van de Raptors.