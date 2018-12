NBA gaat voor het eerst naar India, mogelijk 1 miljard kijkers voor de buis GVS

20 december 2018

21u48

Bron: Belga 0 NBA In oktober 2019 vindt in Bombay voor het eerst een treffen tussen twee NBA-ploegen plaats in India. Dan nemen Indiana Pacers en Sacramento Kings het in aanloop naar het nieuwe seizoen tegen mekaar op, zo liet de NBA vandaag weten.

De Pacers en de Kings nemen het op 4 en 5 oktober twee tegen mekaar op in de NCSI Dome in Bombay. De wedstrijd komt ook live op televisie voor een potentieel publiek van 1.2 miljard kijkers. De Sacramento Kings zijn eigendom van Vivek Ranadive, een Amerikaan van Indische origine. "Als Indo-Amerikaan is het een eer om te helpen bij dit historisch moment in het land waar ik ben opgegroeid", zegt hij.

Momenteel staat Indiana vierde in de Eastern Conference met twintig overwinningen en twaalf nederlagen. Sacramento, dat uitkomt in de Western Conference, telt zestien zeges en vijftien nederlagen. Samen met de twee oefenwedstrijden, zal de NBA ook activiteiten opzetten om lokale jongeren warm te maken voor basketbal. In 2017 richtten de Amerikanen al een trainingscentrum op voor de betere jeugdspelers in New Delhi.