NBA-draft vindt plaats op 16 oktober Redactie

20 juni 2020

21u33

Bron: Belga 0 NBA De NBA zal de komende draft, waarin NBA-teams beloftevolle spelers kunnen aantrekken, laten doorgaan op 16 oktober. Twee dagen later begint de free agency-periode en kunnen de teams vrije spelers aantrekken. Dat melden verschillende Amerikaanse media, zich beroepend op een nota die naar de clubs is gestuurd.

De spelers die dat willen, kunnen zich tot en met 17 augustus inschrijven voor de NBA-draft. De data zijn niet officieel zolang er nog geen akkoord is tussen de NBA en de spelersvakbonden over het wijzigen van de collectieve onderhandelingsregels na de onderbreking van het seizoen.

Het NBA-seizoen werd in maart onderbroken vanwege de coronacrisis. Het is de bedoeling dat 22 teams naar Disney World in Orlando (Florida) gaan om daar vanaf 30 juli het seizoen uit te spelen.

