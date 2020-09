NBA. Celtics winnen beslissende game, Denver knokt zich naar zesde wedstrijd tegen Clippers ABD

12 september 2020

07u55

De Boston Celtics hebben de beslissende zevende wedstrijd tegen de Toronto Raptors gewonnen met 92-87. Daarmee stoten de Celtics door naar de conferencefinale in het oosten. Daar nemen ze het op tegen de Miami Heat, de ploeg die eerder deze week de Milwaukee Bucks uit de NBA-bubbel in Orlando knikkerde.

De hele wedstrijd door streden Boston en Toronto nek-aan-nek.

Bij de Celtics deelde de 22-jarige Jayson Tatum de lakens uit met 29 punten, 12 rebounds en 7 assists. Ook de andere jonge ster Jaylen Brown deed met 21 punten en 8 rebounds en 4 steals zijn duit in het zakje.

Bij Toronto waren guards Fred VanVleet (20 punten) en Kyle Lowry (16 punten) de topscorers, maar de kampioen van vorig seizoen strandt dit jaar in de halve finale in het oosten.

Denver knokt zich naar zesde wedstrijd tegen Clippers

In de NBA hebben de Denver Nuggets de Los Angeles Clippers verslagen met 111-105. Op die manier dwingen de Nuggets een zesde wedstrijd af in de halve finales in het westen.

De Nuggets balanceerden lang op de rand van de uitschakeling. De ploeg onder leiding van coach Michael Malone kwam op een gegeven moment 16 punten achter, maar knokte zich in het vierde kwart opnieuw in de wedstrijd. Aangedreven door hun twee sterren Jokic (22 punten, 14 rebounds) en Murray (26 punten, 8 rebounds en 7 assists) en met de hulp van enkele belangrijke acties van rookie Michael Porter Jr. in ‘money time’ kon Denver de winst bezegelen.

Bij de Clippers waren Kawhi Leonard (36 punten) en Paul George (26 punten) samen goed voor 62 punten, maar dat volstond dus niet voor de winst. Er komt dus een zesde wedstrijd tussen de Nuggets en Clippers. De winnaar van die reeks, moet het in de westelijke conferencefinale opnemen tegen de winnaar van het duel tussen de LA Lakers en de Houston Rockets. In die serie staat het 3-1 in het voordeel van de Lakers.