NBA: Boston wint tegen Charlotte, Houston legt Denver over de knie



01 januari 2020

10u03

Bron: Belga 0 NBA Boston heeft in de NBA de volle buit veroverd tegen Charlotte. Denver verloor zwaar van Houston.

Boston haalde het op de laatste dag van 2019 van Charlotte met 109-92. Jayson Tatum blonk in het winnende kamp uit met 24 punten, en ook Kemba Walker (22 ptn) en Gordon Hayward (21 ptn) waren goed bij schot. Voor Charlotte volstonden de treffers van P.J. Washington (15 ptn) en Miles Bridges (14 ptn) niet. Boston staat in het oosten op de tweede plaats met 23 zeges tegen acht nederlagen. Milwaukee (30 zeges / 5 nederlagen) voert de stand aan.

☘️ The @Celtics go 10-3 in December! ☘️@jaytatum0 24 PTS, 7 REB, 3 STL, 4 3PM@KembaWalker 22 PTS, 7 AST, 3 STL@gordonhayward 21 PTS, 10 REB, 6 AST pic.twitter.com/5IPdD5iVqI NBA(@ NBA) link

Houston legde Denver over de knie met 130-104. James Harden was bij de Rockets andermaal in grote doen met 35 punten, net als Russell Westbrook (28 ptn). Nikola Jokic (21 ptn) speelde zich in de kijker bij Denver. De Nuggets (23/10) volgen in het westen als tweede na de LA Lakers (26/7). Houston (23/11) is vierde.

🚀 @JHarden13 and @russwest44 combine for 63 PTS in the @HoustonRockets win!



Beard: 35 PTS, 6 AST, 6 3PM, 2 BLK

Brodie: 28 PTS, 7 AST pic.twitter.com/VatcyAAzNK NBA(@ NBA) link