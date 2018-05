NBA: Boston begint met zege tegen Philadelphia aan tweede ronde play-offs, Curry staat voor comeback TLB

01 mei 2018

09u00

Bron: Belga 0 NBA Boston heeft zijn start in de tweede ronde van de NBA play-offs niet gemist. De Celtics versloegen gisteravond voor eigen publiek Philadelphia met 117-101.

Het team uit Massachusetts kon rekenen op het sterke trio Terry Rozier (29 ptn), Jayson Tatum (28 ptn) en Al Horford (26 ptn). Bij de 76ers kroonde sterspeler Joel Embiid zich met 31 punten tot topschutter van de partij.

Donderdagavond spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar in de TD Garden. Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de finale van de Eastern Conference. Daarin wacht Toronto of Cleveland. Die twee ploegen ontmoeten elkaar dinsdagavond voor hun eerste onderlinge duel. De Raptors hebben in de eerste twee wedstrijden het thuisvoordeel tegen LeBron James en co.

Stephen Curry staat voor comeback bij kampioen Golden State

Stephen Curry is na zijn knieblessure opnieuw speelklaar. De 30-jarige vedette van NBA-kampioen Golden State maakt vanavond heel waarschijnlijk zijn rentree tegen New Orleans.

Curry viel op 23 maart uit met een knieletsel en staat sindsdien aan de kant. Volgens zijn coach Steve Kerr kan de tweevoudige MVP weer voluit trainen en staat niets een comeback in de weg. "Hij heeft een volledige training kunnen afwerken. Het zou ons verbazen als hij niet speelklaar raakt maar we zijn nog wat voorzichtig en wachten tot morgen af", zei hij in aanloop naar de tweede wedstrijd tegen de Pelicans.

Golden State opende de halve finale in de Western Conference tegen New Orleans zaterdag met een vlotte 123-101 zege. De Warriors kunnen hun voorsprong verdubbelen mits een nieuwe overwinning voor eigen publiek in het Californische Oakland.