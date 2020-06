NBA bevestigt herstart op 30 juli, zestien spelers testen positief op corona Redactie

26 juni 2020

21u10 0 NBA Vanaf 30 juli herbegint de NBA met een gesloten competitie in Disney World (Florida). Dat bevestigden de NBA en de spelersvakbond NBPA vandaag.

Het Amerikaanse basketkampioenschap ligt door de coronacrisis stil sinds 11 maart. De directe aanleiding was de positieve test van de Fransman Rudy Gobert (Utah Jazz).

Tweeëntwintig van de dertig ploegen zullen deelnemen aan deze herstart. Zij werken eerst nog acht wedstrijden van het reguliere seizoen af. Daarna staan er mogelijk barrages op het programma voor de achtste plaats in elke conference. Vervolgens worden er play-offs afgewerkt. De kampioen moet ten laatste op 13 oktober gekroond zijn.

Het precieze speelschema wordt later vandaag uit de doeken gedaan.

Er zullen bij de herneming strenge veiligheidsvoorschriften op het vlak van social distancing en testen gelden. Het gezondheidsaspect wordt immers cruciaal voor een succesvolle herneming in Florida, waar sinds enkele weken het aantal coronabesmettingen weer duidelijk in stijgende lijn gaat. Gisteren testten 8.942 mensen er positief, een verpulvering van het dagrecord (5.508) van dinsdag. Het totaal aantal besmettingen in Florida loopt op tot 114.000.

De NBA liet eerder op de dag weten dat van de 302 coronatesten die dinsdag werden afgenomen bij de spelers, er zestien een positief resultaat opleverden. De betrokken spelers moeten zichzelf nu isoleren.