NBA All-Star Game krijgt nieuw format ter ere van Kobe Bryant

31 januari 2020

07u02

Bron: Belga 0 Kobe Bryant overleden De komende All-Star Game, op 16 februari in Chicago, staat helemaal in het teken van de afgelopen zondag overleden basketballegende Kobe Bryant. Het format ondergaat dan ook belangrijke wijzigingen. Dat heeft de NBA donderdag bekendgemaakt.

Elk van de eerste drie quarters zal een wedstrijd op zich vormen. Na de twaalf minuten van elke periode krijgt het winnende team 100.000 dollar. Dat bedrag zal naar een goed doel naar keuze gaan. Bij het begin van het tweede en derde quarter wordt de score op 0-0 gezet. Alle punten worden dan weer wel opgeteld bij aanvang van het laatste quarter.

Daarin is het doel het aantal punten te behalen, bestaande uit de score van het team aan de winnende hand plus 24. Die 24 verwijst naar het shirt dat Kobe Bryant, die 18 keer de All-Star Game speelde, droeg in het tweede deel van zijn carrière bij de LA Lakers.

Als bijvoorbeeld "Team LeBron" Q1 wint met 36-30, "Team Giannis" vervolgens Q2 wint met 28-35 en "Team LeBron" Q3 wint met 41-32, dan heeft het team van LeBron James 200.000 dollar ingezameld en het team van Giannis Antetokounmpo 100.000 dollar. Q4 begint dan met de score 105-97 voor "Team LeBron" en het doel is als eerste 129 punten te behalen (105+24). Beide teams moeten de 12 minuten niet volmaken. Het eerste team dat het puntenaantal bereikt, wint de match en krijgt 200.000 dollar bonus, eveneens te geven aan een goed doel.