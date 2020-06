Na Djokovic is ook andere Servische topper met corona besmet: NBA-vedette Jokic moet afreis naar VS nog even uitstellen DMM

23 juni 2020

23u30 0 NBA Ze vallen bij bosjes, de Servische sportsterren. Na Novak Djokovic is nu ook Nikola Jokic besmet met het coronavirus. De center van Denver Nuggets kan daardoor niet afreizen naar de VS.

De play-offs van de NBA zijn in aantocht, al zal het in eerste instantie in Disney World wellicht zonder Nikola Jokic te doen zijn. De boomlange Serviër liep in eigen land het coronavirus op en moet zijn terugkeer naar de Verenigde Staten tijdelijk uitstellen. Positief is wel dat Jokic geen symptomen vertoont, mogelijk mag hij eind volgende week wél afreizen.

In Servië is momenteel veel te doen om de positieve coronatest van Novak Djokovic. De beste tennisser ter wereld testte positief na een tennistoernooi met andere toppers. Daarbij werden de coronamaatregelen niet al te nauw genomen.