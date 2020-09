Na 7 magere, 7 vette jaren? Hoe Lakers in 10 jaar tijd afdropen van wereldkampioen tot slechtste Lakersploeg ooit... en nu terug in NBA-finale staan Arend Schreurs

28 september 2020

12u31 0 NBA Voor de Los Angeles Lakers is het sinds 2010, en de laatste hoogdagen van Kobe Bryant, geleden dat ze nog eens voor de finalematchen mochten opdraven. Daartussen: tien lange, pijnlijke en vruchteloze jaren. Met zelfs zes jaar op rij geen playoffmatch voor de zestienvoudige kampioen. Hoe vielen ze zo diep? En hoe kropen ze weer uit dat diepe dal?

17 juni 2010. “The Lakers are the 2010 NBA Champions”, schreeuwt commentator Mike Breen na een bloedstollende Game 7 tegen de Boston Celtics. De twee succesvolste clubs uit de geschiedenis van de NBA, samen 33 titels, hebben het net voor de zoveelste keer tussen elkaar uitgevochten. De ultieme rivaliteit. Groen tegen geel, oost tegen west, Kobe Bryant tegen de rest. De ‘Bostonian big three’ — Paul Pierce, Kevin Garnett en Ray Allen — is niet opgewassen tegen de tweekoppige ‘Lakers-draak’, die met Kobe Bryant en Spanjaard Pau Gasol twee keer op rij de titel pakt. Bryants eerste twee zonder Shaquille O’Neal. De tiende voor coach Phil Jackson, die ook Michael Jordans legendarische Chicago Bulls in de jaren ’90 had gecoacht.

Jackson keert het seizoen erop terug om nog een laatste keer te knallen. Daarna is het voor hem genoeg. Hij snakt ernaar als gepensioneerde een rustige oude dag te slijten. Bovendien werd bij hem in maart van dat jaar prostaatkanker vastgesteld. Kobe Bryant kampt ondertussen met knieblessures en er is een nieuw team ‘on the rise’: het Miami Heat van LeBron James. Toch wint de paars-gele titelverdediger nog 57 wedstrijden, evenveel als in het kampioenenseizoen ervoor. Ook de eerste playoffronde verloopt vlekkeloos: de New Orleans Hornets met de jonge Chris Paul werden met 4-2 weggevaagd. In de tweede ronde wachten hen de Dallas Mavericks van Duitser Dirk Nowitzki op. De Lakers zien hen liever komen dan hun zwart beest, de Portland Trail Blazers. Hoogmoed komt voor de val. 4-0 in het voordeel van Dirks Dallas, die in de finales het Miami van LeBron verslaan. LA’s seizoen sneuvelt en Phil Jackson zet er een punt achter. Wat nu?

Zeven magere jaren

De Lakers ruilen Pau Gasol en Lamar Odom voor de beste jonge point guard in de NBA: Chris Paul. Kobe Bryant krijgt er een heuse ster bij en kan uitkijken naar een blinkende toekomst. Of wacht…NBA-commissaris David Stern blokkeert de trade omwille van…basketbal redenen, de ruildeal zou niet fair zijn voor de New Orleans Hornets, Chris Pauls ex-team. Hij vertrekt dan maar naar stadsrivaal, de Clippers. Met een glansloos Lakers-seizoen tot gevolg.

De malaise duurt voort. Ondanks het aantrekken van Hall of Fame point guard Steve Nash, op dat moment al 38 jaar, en van driemalig Defense Player of the Year, Dwight Howard, kunnen de Lakers niet aan de torenhoge verwachtingen voldoen. Kobe Bryant scheurt zijn achillespees naar het einde van het 2013-seizoen toe. Kansloos zonder Kobe worden de Lakers afgemaakt door de San Antonio Spurs.

In het seizoen 2014 gaat het van kwaad naar erger. Dwight Howard vertrekt als vrije speler naar de Houston Rockets en Kobe Bryant speelt slechts zes wedstrijden. Gevolg: de Lakers gaan 27 om 55, met een beschamende nederlaag van 48 punten verschil tegen de Clippers. Coach Mike D’Antoni en Pau Gasol houden het voor bekeken.

In 2015 wint LA er slechts 21, maar de kelk moest tot op de bodem geledigd worden.

In Kobe Bryants laatste seizoen, 2016, verbreken de Lakers het record voor hun slechtste seizoen ooit. 17 overwinningen. Ze-ven-tien. Ze verloren maar liefst 65 keer. Dat zal voor een winnaar als Kobe Bryant, in zijn afscheidsseizoen, een doorn in het oog geweest zijn. Ze selecteerden D’Angelo Russell met de tweede keuze in de draft van dat jaar, maar de veelbelovende shooting guard wordt al na twee seizoenen weggestuurd. Te kinderachtig.

Het daaropvolgende seizoen is het eerste sinds twintig jaar zonder Kobe Bryant op het veld.

Opnieuw kregen ze de tweede keuze in de draft toebedeeld. De Lakers kozen voor Brandon Ingram. LA eindigde in 2017 opnieuw in de kelder van het klassement. Op twee na laatste.

Voor het derde jaar op rij mogen de Lakers de tweede keuze in de draft maken. Na maanden lang geflirt wordt Lonzo Ball uit de hoed getoverd. Lonzo’s vader LaVar, die zijn zoon een betere versie van Stephen Curry noemde, legt een immense druk op zijn schouders. Een druk waaronder de jonge guard bezwijkt. Hij kan de torenhoge verwachtingen niet inlossen: Lonzo schiet slechts 30% van achter de driepuntlijn. De jonge Lakers — met Julius Randle, Lonzo Ball, Brandon Ingram en Kyle Kuzma, allemaal onder de 23 jaar — maken wel vooruitgang. Ze winnen 35 wedstrijden, maar missen voor het vijfde jaar op rij de playoffs.

The King

Maar er is licht aan het einde van de tunnel. In de vorm van de vrije transferperiode, de zogenaamde ‘free agency’. Doordat de Lakers in de voorgaande jaren een heleboel aan salarisgelden hebben uitgespaard, kunnen ze nu eindelijk hun slag slaan. De Lakers richtten hun pijlen vol op vrije speler LeBron James. Die net een ongelooflijke playoffrun met Cleveland achter de rug heeft. 33 punten, 9 rebounds en 9 assists. Zeven wedstrijden waarin hij 40 punten of meer scoorde. En twee buzzer-beating game-winners. Voor ‘The King’ ligt bij de Lakers een contract voor vier jaar van maar liefst 154 miljoen dollar (132,4 miljoen euro).

Een jonge ploeg met de beste speler ter wereld, de Lakersfans wrijven zich al in de handen. Eindelijk zijn ze terug. Een titel is misschien nog wat vroeg, maar in de playoffs moeten ze toch keet kunnen schoppen. In werkelijkheid wordt het opnieuw een moeizaam seizoen, de Lakers missen ervaring en moeten afrekenen met tal van blessures. LeBron mist 27 matchen met een liesblessure. Ook Lonzo Ball en Brandon Ingram moeten grote delen van het seizoen door blessureleed vanaf de zijlijn toekijken. Dan eindig je met de basisvijf Kyle Kuzma, Lance Stephenson, Javale McGee, Caldwell-Pope en Rajon Rondo. Daarmee win je natuurlijk niks.

De Trade

LeBron James weet dat zijn gloriejaren ten einde lopen. Op 35-jarige leeftijd rest hem geen tijd meer om een gehele nieuwe ploeg op te bouwen. Ook voor de Lakers begint het te dringen: zes jaar op rij geen playoffs en al tien jaar geen Finals meer. Ze moéten nog een grote vis binnenhengelen. Ze hebben hun oog laten vallen op de ‘big man’ van de New Orleans Pelicans, Anthony Davis. Goedkoop wordt het niet. LeBron James en zijn Lakers ‘traden’ heel hun jonge kern voor ‘The Brow’. De Pelicans krijgen in ruil Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart en drie eerst ronde draftkeuzes. Kyle Kuzma is de enige jonge gast die mag blijven.

Succes gaat met opoffering gepaard maar het risico loont: de Lakers zijn dit seizoen het beste team in de Western Conference en het op één na beste in de hele NBA. LeBron en Anthony Davis razen op hun dooie gemak door de Western Conference. Voor de eerste keer in jaren moét hij zelfs niet fantastisch te spelen in de playoffs. Met AD naast zich komt hij makkelijker weg met een handvol wedstrijden waarin hij ‘slechts’ 15 punten scoort. James compenseert dit wel met zijn op één na beste assistgemiddelde ooit in de playoffs, negen keer per match vindt hij een vrijstaande ploegmaat. Davis is voor een derde van LeBrons assists de reciever van dienst. Het beste duo in de NBA.

Het tweetal dat de Lakers weer doet heropleven. De NBA is niet compleet zonder het wedijverende paars en geel. Elf jaar geleden wonnen de LA Lakers hun vijftiende titel, niet toevallig in…Orlando. Vanaf woensdag krijgen ze de kans dat opnieuw te doen tegen LeBron James’ ex-ploeg, de Miami Heat. LeBron voor zijn vierde, LA voor zijn zeventiende en de wereld voor Kobe Bryant.