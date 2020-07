Na 133 dagen opnieuw NBA-wedstrijden: LA Clippers winnen eerste oefenmatch in Disney World-bubbel MXG

23 juli 2020

08u26

Bron: Belga 0 NBA Voor het eerst in meer dan vier maanden stonden woensdag opnieuw NBA-ploegen tegenover elkaar. In het complex van Disney World in Orlando (Florida) vonden de eerste vier oefenduels plaats voor de herstart van de competitie volgende week.

Titelkandidaat LA Clippers nam met 99-90 de maat van Orlando Magic. Denver Nuggets was met 89-82 te sterk voor Washington Wizards. New Orleans Pelicans, zonder sterspeler Zion Williamson, was duidelijk de betere van Brooklyn Nets (99-68) en Miami Heat zette Sacramento Kings opzij (104-98).

Alle duels vonden plaats in een heel sobere setting. Er was vanwege het coronavirus geen publiek welkom en langs de drie terreinen was amper reclame aangebracht. Wel stond de slogan ‘Black Lives Matter’ prominent op de vloeren. Invallers, trainers en journalisten moesten een veilige afstand bewaren. De media moesten de duels volgen van achter glazen wanden om de spelers af te schermen.

Het NBA-seizoen hervat op 30 juli met 22 van de 30 ploegen, de zestien die zich via de huidige stand zouden plaatsen voor de play-offs (acht per divisie) aangevuld met zes teams.

