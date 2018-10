Morgen begint het NBA-seizoen: leidt LeBron James de Lakers naar nieuwe triomfen? Dave Bastiaenssen

15 oktober 2018

19u47

Bron: Eigen berichtgeving 1 NBA Met de transfer van supervedette LeBron James (33) naar Los Angeles Lakers daverde de NBA de voorbije zomer op zijn grondvesten. 'The King' tekende een vierjarig contract ter waarde van 153 miljoen dollar (132,4 miljoen euro). De schijnwerpers zijn weer gericht op Los Angeles, maar favoriet zijn de Lakers nog bijlange niet.

Wint Golden State Warriors zijn vierde titel in vijf jaar? Is Boston Celtics hersteld van het blessureleed en kan het de eerste plaats in het Oosten weer opeisen? Lukt het Houston Rockets om de dominantie van de Warriors te doorbreken? Stoot Philadelphia Sixers voor het eerst sinds 2001 door naar de play-off-finale?

Als morgennacht de competitie start, dan ligt de NBA-fan niet wakker van deze vragen. Alle aandacht gaat immers naar Los Angeles. Kan LeBron James de Lakers weer naar de top loodsen, weer naar de titel leiden en van LA weer het basketepicentrum maken?

16 titels

Los Angeles Lakers: één van de meest succesvolle, roemrijke en flamboyante ploegen in de NBA-geschiedenis. Zestien gewonnen finales, 31 finaleplaatsen. De lijst van supervedetten is indrukwekkend: Magic Johnson, Kareem Abdul Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal en vele anderen.

Maar, het sportieve verval van de Lakers is de laatste jaren enorm. De laatste keer dat ze de play-offs bereikten was in het seizoen 2012-2013. De laatste titel dateert al van 2010. LeBron James, die met Miami en Cleveland drie NBA-titels veroverde, is dan ook voorzichtig met de ambities. Begrijpelijk, met titelverdediger Golden State Warriors en uitdager Houston Rockets als favorieten in het Westen.

"Wij hebben nog een lange weg af te leggen", weet LeBron James. "Golden State begint waar het vorig jaar is geëindigd: bij de titel. Wij beginnen van 'scratch', van nul."