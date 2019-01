Minnesota ontslaat coach ondanks ruime overwinning - Toronto onder impuls van terugkerende Lowry naar koppositie in het Oosten GVS

07 januari 2019

11u26

Bron: Belga 0 NBA Tom Thibodeau is niet langer de coach van Minnesota Timberwolves. Dat heeft het team uit de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) laten weten. Het ontslag is opvallend, want Minnesota klopte de LA Lakers nog met ruime 108-86. Assistent Ryan Saunders neemt tot het einde van het seizoen over.

"We willen Tom voor zijn inzet bedanken en wensen hem het beste", klinkt het in een mededeling van eigenaar Glen Taylor. "Deze beslissingen zijn nooit eenvoudig, maar het was noodzakelijk om onze club vooruit te laten gaan.”

De 60-jarige Thibodeau was op post sinds april 2016. Na een moeilijk seizoensbegin staan de Timberwolves (19 zeges - 21 nederlagen) op de elfde plaats in de Western Conference. Thibodeau, in 2011 nog verkozen tot beste coach in de NBA, telt bij Minnesota 97 overwinningen tegen 107 nederlagen. Dat is het op een na beste resultaat voor een trainer uit de geschiedenis van het team.

Toronto grijpt macht in Eastern Conference

Ondertussen ging Toronto met de volle buit aan de haal tegen Indiana: 121-105. Door de zege klimt het team naar de leiding in de Eastern Conference. Toronto haalde het na een collectieve prestatie, met acht spelers die tien punten scoorden of meer. Het Canadese team kon ook opnieuw rekenen op Kyle Lowry, die de voorbije weken sukkelde met pijn aan de rug. Hij was goed voor twaalf punten en acht assists. Toronto staat in het oosten aan kop met dertig zeges tegen twaalf nederlagen. Het is de eerste NBA-ploeg, in beide conferenties, die de kaap van dertig overwinningen rondt.

Oklahoma City liet zich verrassen door Washington met 98-116. Dat lag niet aan Russell Westbrook, die goed was voor een ‘triple double’: 22 punten, 15 rebounds en 13 assists). Oklahoma City (25 zeges - 14 nederlagen) staat in het westen derde.

Kyle Lowry tallies 12 PTS & 8 ASTS, as the @Raptors win in his return to action! #WeTheNorth pic.twitter.com/fC9KhU207C NBA(@ NBA) link