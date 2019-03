Milwaukee Bucks blijft aan de leiding na zege tegen Indiana DMM

08 maart 2019

10u03

Bron: Belga 0 NBA Milwaukee heeft zich na twee nederlagen op rij herpakt met een nieuwe overwinning. De leider in de Eastern Conference, al zeker van een plaats in de play-offs, klopte Indiana met ruime 117-98.

Giannis Antetokounmpo had voor Milwaukee een belangrijk aandeel in de 49e zege van het seizoen, met 29 punten. Ook zijn teammaat Khris Middleton, goed voor 27 punten, liet zijn goede vorm zien. Milwaukee verloor zijn twee voorgaande partijen, maar knoopt nu dus weer aan met de zege. "We moesten snel opnieuw winnen", reageerde Antetokounmpo. "Missie volbracht. We speelden zoals wel vaker deze jaargang. We verdedigden goed en gingen voor elkaar door het vuur." Milwaukee (49 zeges / 16 nederlagen) houdt in het oosten zijn eerste stek vast, voor Toronto (46/19).

Oklahoma City haalde het pas na verlengingen van Portland: 129-121. Russell Westbrook blonk in het winnende kamp uit met 37 punten, zijn ploegmaat Paul George nam er 32 voor zijn rekening. Oklahoma City (40/25) staat in het westen op de derde stek.

😤 @Giannis_An34 leads the @Bucks home win with 29 PTS, 12 REB, 5 AST! #FearTheDeer pic.twitter.com/gpWeiRCvU4 NBA(@ NBA) link