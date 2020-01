Michael Jordan reageert: “Ik hield van Kobe, hij was als een kleine broer voor mij” XC

27 januari 2020

11u34

Bron: Belga 3 NBA “Ik ben geschokt door de tragische dood van Kobe (Bryant) en (zijn dochter) Gianna. Woorden schieten tekort om mijn verdriet te beschrijven”, postte Michael Jordan op Twitter na het tragische helikopterongeval van de voormalige NBA-ster.

“Ik hield van Kobe, hij was als een kleine broer voor mij”, vervolgde Jordan. “We spraken elkaar nog vaak. Ik ga onze gesprekken zo hard missen. Hij was een enorme strijder, een creatieve kracht en één van de grootste spelers ooit in het basketbal.”

Statement from Michael Jordan: pic.twitter.com/oI7w6e7HLI Estee Portnoy(@ esteep) link

Jordan, de grootste basketballer aller tijden en zesvoudig NBA-kampioen met de Chicago Bulls, was altijd het idool en rolmodel geweest voor Bryant. Bryant wilde in zijn voetsporen treden en slaagde erin om ook een gigantisch palmares bij elkaar te spelen. Hij won ook vijf titels met de LA Lakers.

“Kobe was ook een ongelooflijke vader die enorm hield van zijn familie en heel fier was op de liefde van zijn dochter voor het basketbal”, besloot Jordan. “Mijn vrouw Yvette en ik bieden onze oprechte deelneming aan aan Vanessa (de echtgenote van Bryant, red.), de Lakers en alle basketbalfans over de hele wereld.”

Bryant en zijn dertienjarige dochter Gianna overleden zondag bij een helikoptercrash, terwijl ze op weg waren naar een basketbalwedstrijd. Nog zeven andere mensen, waaronder de piloot, kwamen eveneens om bij het ongeval. Niemand overleefde de crash.