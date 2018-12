Michael Jordan of LeBron James? Die laatste is zeker van z’n stuk: “Ik ben de grootste basketballer ooit” GVS

31 december 2018

14u06

Bron: ANP 0 NBA LeBron James voelt zich de beste basketballer ooit. De 34-jarige Amerikaan zegt dat in een documentaire die sportzender ESPN over hem maakte. ‘King James’ beschouwt het winnen van de NBA in 2016 met Cleveland Cavaliers als de grootste prestatie die ooit is neergezet in de Amerikaanse basketbalcompetitie.

“Cleveland moest daar 52 jaar op wachten. Het was de enige keer in mijn carrière dat ik dacht: nu heb je echt iets speciaals gedaan. Het heeft me de grootste basketballer aller tijden gemaakt” zegt James, die al bijna zijn hele carrière wordt vergeleken met Michael Jordan. “

“Iedereen had het maar over Golden State Warriors, onze tegenstander in de finale. Zij zouden het beste team ooit zijn’’, aldus James over de finale van 2016. De Cavaliers kwamen in die finale met 3-1 achter te staan, maar James en zijn teamgenoten wisten de laatste drie wedstrijden te winnen en pakten daarmee de titel. “De manier waarop we terugkwamen, was heel speciaal. Ik was helemaal in extase. Eerst moest ik huilen. En toen ik daarmee stopte, dacht ik: dit heeft me tot de grootste basketballer ooit gemaakt.”

De discussie over wie de beste ooit is, Jordan of James, wordt in de Verenigde Staten en ver daarbuiten al jaren gevoerd. Jordan leidde Chicago Bulls in de jaren negentig naar zes NBA-titels. James bezorgde ‘zijn’ Cleveland Cavaliers in 2016 het eerste kampioenschap in de NBA, nadat hij eerder al twee titels had gepakt met Miami Heat.

Sinds afgelopen zomer speelt James voor de LA Lakers, nadat hij in de afgelopen vier seizoenen met de Cleveland Cavaliers in de NBA Finals drie keer verloor van de Golden State Warriors.

