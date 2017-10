Michael Jordan neemt ongelijkheid NBA op de korrel: "Er zijn twee topploegen, de rest is brol" DMM

Bron: Belga 0 REUTERS NBA Basketfans van over de hele wereld kijken reikhalzend uit naar dinsdag, wanneer het gloednieuwe seizoen van de NBA van start gaat. Basketlegende Michael Jordan heeft echter weinig zin in komende jaargang. "Haast alle NBA-teams zijn brol", vertelde de ondertussen 54-jarige Amerikaan in een interview met het blad Cigar Aficionado.

Vooral het toenemende kwaliteitsverschil tussen de teams is voor Jordan een doorn in het oog. "Eén à twee teams zullen geweldig zijn", zo meende de ex-basketspeler, "maar de 28 andere ploegen zijn brol. Dat doet de competitie vanuit sportief oogpunt geen goed. Het schaadt de spankracht van de NBA."



Clubs noemde Jordan niet bij naam. De afgelopen drie seizoenen was de NBA-competitie telkens een tweestrijd tussen Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers.



Jordan, momenteel eigenaar van de Charlotte Hornets, domineerde in de jaren 1990 met Chicago Bulls de Amerikaanse basketcompetitie. Hij kroonde zich in zijn carrière zesmaal tot NBA-kampioen.





