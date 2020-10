Miami Heat brengt weer spanning in NBA-finale tegen LA Lakers ABD

05 oktober 2020

07u36

Bron: Belga 0 NBA De basketballers van Miami Heat hebben de spanning teruggebracht in de finale van de NBA. Onder leiding van de excellerende Jimmy Butler won Miami Heat het derde duel met Los Angeles Lakers met 115-104. De stand in de best-of-sevenserie kwam daarmee op 2-1, nog steeds in het voordeel van de Lakers.

De ploeg uit LA had de voorgaande twee duels vrij eenvoudig gewonnen, maar zondagavond moesten LeBron James, Anthony Davis en de andere Lakers het vooral afleggen tegen Butler. De 31-jarige Amerikaan maakte maar liefst 40 punten. Butler gaf ook 13 assists en hij pakte 11 rebounds. Hij werd de derde speler die in een NBA-finale voor een zogeheten ‘triple-double’ zorgde met daarin minimaal 40 punten. Alleen James en Jerry West lukte dat eerder ook.

“Ik denk dat we nu beseffen dat we erbij horen”, zei Butler, die bij afwezigheid van de geblesseerde Goran Dragic en Bam Adebayo de Heat bij de hand nam. “We kunnen de Lakers verslaan, als we maar doen wat we moeten doen. Ik weet zeker dat zij in de volgende wedstrijd een stuk beter zullen spelen. Wij zullen minstens evenveel energie erin moeten stoppen.”

Bij LA Lakers tekende James voor 25 punten, Davis kwam niet verder dan 15 punten. Dinsdagavond is de vierde wedstrijd in de NBA-finale.