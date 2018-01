Miami boekt zevende zege op rij YP

Bron: Belga 0 USA TODAY Sports NBA Miami heeft zondag in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA) zijn zevende overwinning op rij behaald. Het klopte Milwaukee met 97-79.

Miami staat in de Eastern Conference op de vierde stek met 25 zeges en 17 verlieswedstrijden. "Maar de stand wil niets zeggen", reageerde coach Erik Spoelstra. "Elke match starten we weer van nul, en het is ons doel om partij per partij vooruitgang te boeken. Het klassement telt minder."

New Orleans klopte New York Knicks na verlengingen met 118-123. Anthony Davis was in het winnende kamp de grote uitblinker met 48 punten, een seizoensrecord voor de 24-jarige Amerikaan. Voor New York was de nederlaag een bittere pil. De Knicks stonden bij een 96-77 stand maar liefst negentien punten voor.

Phoenix kon in eigen huis geen vuist vormen tegen Indiana. De wedstrijd eindigde op 97-120. Minnesota pakte tot slot de volle buit tegen Portland (120-103).