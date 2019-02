Met een onwaarschijnlijk punt bezorgt Paul George Oklahoma de zege in laatste seconde tweede verlenging



Bron: Belga 0 NBA Met 45 punten had Paul George een groot aandeel in de zege van Oklahoma City tegen Utah in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). Na een intense wedstrijd bezorgde de small forward de Thunder de nipte overwinning met een fenomenale korf in de laatste seconde van de tweede verlenging: 148-147.

PAUL GEORGE FOR THE @OKCTHUNDER WIN IN DOUBLE OT!



Final in Oklahoma City:#ThunderUp 148#TeamIsEverything 147 pic.twitter.com/gXtsI87tU3 NBA(@ NBA) link

👀 the TOP OT plays as the @okcthunder prevail against @utahjazz late in Oklahoma City! #ThunderUp pic.twitter.com/QWsqsgaBlF NBA(@ NBA) link

George scoorde voor de zevende keer dit seizoen 40 punten of meer in een NBA-wedstrijd. Zijn ploegmaat Russell Westbrook moest vrijdag nauwelijks onderdoen met 43 punten. Met 15 rebounds en ‘slechts’ acht assists zag Westbrook wel zijn reeks van elf triple doubles op rij tot een einde komen. Bij Utah was Donovan Mitchell goed voor 38 punten.

Paul George goes off for 45 PTS (5 3PM), 9 REB, 7 AST and wins it in 2OT for the @okcthunder! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/KbAB4RLRts NBA.com/Stats(@ nbastats) link

In de Western Conference staat Oklahoma City met 38 zeges en 20 nederlagen op de derde plaats, achter Golden State (42-16) en Denver (40-18), dat met 104-114 won bij Dallas. Utah is zesde met 32 overwinningen in 58 matchen.

Paul George RISES on the break! 🌀#ThunderUp 136#TeamIsEverything 135



1:59 left in OT on @ESPNNBA pic.twitter.com/dgV2IRNRy6 NBA(@ NBA) link

Toronto haalde het verder met 120-117 van San Antonio, onder meer dankzij 25 punten van Kawhi Leonard. In het Oosten staan de Raptors, die een zeven opeenvolgende overwinning boekten, met 44 zeges en 16 nederlagen op de tweede plaats, achter Milwaukee (44-14).

🖐️ x 🌶️@kawhileonard (25 PTS) and @pskills43 (22 PTS) come up big as the @Raptors top SAS at home! #WeTheNorth pic.twitter.com/JUHBrBxnwF NBA(@ NBA) link

De uitslagen van de vrijdag:

Oklahoma City - Utah 148 - 147 n.v.

Dallas - Denver 104 - 114

Atlanta - Detroit 122 - 125

New York - Minnesota 104 - 115

Memphis - LA Clippers 106 - 112

Charlotte - Washington 123 - 110

Indiana - New Orleans 126 - 111

Orlando - Chicago 109 - 110

Toronto - San Antonio 120 - 117

Standen (winstpercentage, gespeelde wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 75,9 58 44 14

2. Toronto 73,3 60 44 16

3. Indiana 66,1 59 39 20

4. Philadelphia 64,4 59 38 21

5. Boston 62,7 59 37 22

6. Brooklyn 50,0 60 30 30

7. Charlotte 48,3 58 28 30

8. Detroit 47,4 57 27 30

9. Miami 45,6 57 26 31

10. Orlando 45,0 60 27 33

11. Washington 40,7 59 24 35

12. Atlanta 32,2 59 19 40

13. Chicago 25,4 59 15 44

14. Cleveland 22,0 59 13 46

15. New York 18,6 59 11 48

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 72,4 58 42 16

2. Denver 69,0 58 40 18

3. Oklahoma City 65,5 58 38 20

4. Portland 60,3 58 35 23

5. Houston 56,9 58 33 25

6. Utah 55,2 58 32 26

7. San Antonio 55,0 60 33 27

8. LA Clippers 55,0 60 33 27

9. Sacramento 51,7 58 30 28

10. LA Lakers 50,0 58 29 29

11. Minnesota 48,3 58 28 30

12. Dallas 44,8 58 26 32

13. New Orleans 43,3 60 26 34

14. Memphis 38,3 60 23 37

15. Phoenix 18,3 60 11 49

Programma van zaterdag:

Philadelphia - Portland

Atlanta - Phoenix

Charlotte - Brooklyn

Cleveland - Memphis

Washington - Indiana

New Orleans - LA Lakers

Miami - Detroit

Chicago - Boston

Oklahoma City - Sacramento

Milwaukee - Minnesota

Golden State - Houston

Utah - Dallas