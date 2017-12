Met dank aan Dwight Howard: Golden State gaat verrassend onderuit tegen Charlotte Redactie

10u09

Bron: Belga 0 AFP NBA Charlotte heeft gisteren voor een verrassing gezorgd in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA) door met 100-111 te gaan winnen bij Golden State, de regerende kampioen. Ook Houston slikte opnieuw een nederlaag, het werd 121-103 bij Washington.

De Charlotte Hornets, die onderin de Eastern Conference staan, boekten tegen de Warriors pas hun dertiende zege van het seizoen. Het mocht daarvoor Dwight Howard bedanken. De center was goed voor 29 punten en dertien rebounds. Bij Golden State ontbrak Stephen Curry. De ster van de koploper in de Western Conference werd nog gespaard door coach Steve Kerr na een enkelblessure. vandaag tegen Memphis zou hij zijn rentree maken.

Houston, tweede in de Western Conference achter Golden State, slaagde er eveneens niet in te winnen. De Wizards bezorgden de Rockets hun vijfde nederlaag op een rij. Otto Porter gooide voor Washington 26 punten door de korf.

Tot slot was de nipte 95-97 nederlaag van Oklahoma City tegen Milwaukee niet gespeend van controverse. Bij een 95-stand lukte Giannis Antetokounmpo de winnende tweepunter met nog 1.3 seconden op de klok. De 'Greek Freak' stapte daarbij over de achterlijn, maar de arbitrage keurde zijn dunk toch goed. Zo kwam een einde aan een reeks van zes opeenvolgende zeges voor de Thunder.

