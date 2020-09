Meesseman en Allemand winnen in WNBA, LA Lakers op een zege van eerste conferencefinale in 10 jaar NVE

11 september 2020

09u14 0 Basketbal Feest voor de Belgian Cats gisterenavond in de WNBA. Emma Meesseman (Washington) en Julie Allemand (Indiana) wonnen allebei met hun team. Bij de mannen kunnen de LA Lakers dan weer bijna juichen: LeBron James en co hebben nog één overwinning nodig om voor het eerst in tien jaar de finale van de Western Conference te bereiken.

Meesseman was tegen Los Angeles Sparks goed voor veertien punten, vijf assists en twee rebounds. De Mystics haalden het met 80-72 en boekten zo een tweede zege op rij. Allemand (met nummer 20 in bovenstaande video) scoorde vier punten, plukte vijf rebounds en deelde vijf assists uit tegen New York Liberty, dat met 85-75 voor de bijl ging. Voor Indiana was het de eerste zege na acht opeenvolgende nederlagen.

In het klassement is Washington, de regerende kampioen, negende met zeven zeges en dertien nederlagen. Dat is hetzelfde bilan als Dallas, dat momenteel achtste staat en virtueel geplaatst is voor de play-offs. Indiana staat elfde (op twaalf) met zes zeges en vijftien nederlagen en is uitgeschakeld.

De WNBA-competitie wordt deze zomer afgewerkt op de IMG Academy in Bradenton (Florida). De WNBA koos ervoor alle speelsters in één bubbel onder te brengen om zo het risico op coronabesmetting te verkleinen. In de verkorte reguliere competitie dienen 22 wedstrijden te worden gespeeld, vorig jaar waren dat er nog 34. Vanaf 15 september staan de play-offs met de top acht op het programma.

LA Lakers staan op een zege van conferencefinale

De Los Angeles Lakers hebben nog één overwinning nodig om voor het eerst in tien jaar de finale van de Western Conference te bereiken. Gisterenavond versloegen de Californiërs in de NBA-bubbel in Orlando Houston met 110-100 en kwamen zo op een 3-1 voorsprong.

Anthony Davis kroonde zich met 29 punten tot beste schutter bij de Lakers. Hij pakte ook twaalf rebounds. LeBron James was goed voor zestien punten, vijftien rebounds en negen assists (net geen triple-double). Bij de Rockets klokte Russell Westbrook af op 25 punten, vier meer dan James Harden.

Zaterdag spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar. Bij winst van Houston volgt maandag een beslissende zevende match. De winnaar neemt het in de finale van de Western Conference op tegen de Los Angeles Clippers of de Denver Nuggets. De Clippers leiden na vier duels met 3-1 en kunnen zich vrijdagavond plaatsen.

HIGHLIGHTS: @AntDavis23 leads the way with 29 points and 12 rebounds in the #LakersWin pic.twitter.com/RfspFRZ32p Los Angeles Lakers(@ Lakers) link