Marc Gasol blijft seizoen langer bij kampioen Toronto YP

27 juni 2019

10u04

Bron: Belga 0 NBA Marc Gasol zal ook komend seizoen de kleuren van kersvers NBA-kampioen Toronto verdedigen. De Spaanse basketvedette besliste de optie in zijn contract te lichten, zo maakte de Canadese formatie bekend.

Gasol (2m16) ruilde begin 2019 Memphis voor Toronto. In de play-offs was de 34-jarige pivot goed voor gemiddeld 9,4 punten en 6,4 rebounds. Hij had zo een belangrijk aandeel in de eerste NBA-titel ooit van de Raptors.

Door de optie in zijn contract te lichten, weet Gasol zich verzekerd van een jaarsalaris van 25,6 miljoen dollar (22,5 miljoen euro).