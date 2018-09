Magic Johnson: "LeBron kan Lakers naar beloofde land leiden" MH

21 september 2018

08u51

Bron: Belga 0 NBA LeBron James draagt vanaf komend seizoen het shirt van de LA Lakers. Clubvoorzitter Magic Johnson, net als 'LBJ' een levende legende in het Amerikaanse basket, hoopt dat met James de successen van vroeger zullen terugkeren.

"LeBron is zo intelligent. Hij weet wat hij wil en hoe hij zijn doelen kan bereiken. Hopelijk slaagt hij erin ons naar het beloofde land te leiden. Ik kijk uit naar het begin van het seizoen en het moment waarop deze ploeg gaat samenspelen en iets opbouwt", zo vertelde Magic Johnson tijdens een persmoment, minder dan een maand voor de start van het nieuwe NBA-seizoen.

De 33-jarige James maakte begin juli de overstap van Cleveland. Met de Cavaliers werd hij in 2016 kampioen, net als met Miami in 2012 en 2013. De voorbije twee jaar botsten James en co in de finale telkens op Golden State. Daarop besloot de superster andere lucht op te snuiven.

De LA Lakers wachten al sinds 2013 op deelname aan de play-offs. James staat bij de zestienvoudige kampioen voor een zware opdracht. "Ik besef dat het begin moeilijk zal zijn", vervolgde Magic Johnson. "Veel jongens hebben nog niet samengespeeld, kennen elkaar niet. We hebben Luke (Walton, de coach) al gezegd dat hij zich geen zorgen moet maken als het seizoensbegin minder is. Hetzelfde gebeurde toen LeBron naar Miami (in 2012) ging en hij terugkeerde naar Cleveland (in 2014). We geraken er wel, we zullen een mooie ploeg hebben."