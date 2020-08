Luka Doncic leidt Dallas Mavericks naar zege tegen leider Milwaukee Bucks SVL

09 augustus 2020

10u12

Bron: Belga

Dallas Mavericks heeft zaterdag een nipte zege geboekt tegen Milwaukee Bucks, leider in de Eastern Conference, in de NBA. In Disney World in Orlando (Florida) werd het na verlengingen 136-132, dankzij 36 punten, 19 assists en 14 rebounds voor sterspeler Luka Doncic, zijn zeventiende triple-double dit seizoen en zijn 25e aller tijden.

De zege levert de Mavericks niets op in de stand. Als het klassement zo blijft, nemen ze het in de eerste ronde van de play-offs op tegen LA Clippers, die op hun beurt, en zonder Kawhi Leonard, met 122-117 te sterk waren voor Portland Trailblazers. Stadsgenoot LA Lakers ging met 116-111 onderuit tegen Indiana Pacers. Voor de leider in de Western Conference is het al de derde nederlaag op rij.

