Luka Doncic brengt Dallas Mavericks langszij in duel met Clippers YP

20 augustus 2020

09u48 0 NBA Dallas Mavericks heeft woensdag in het tweede duel met LA Clippers in de eerste ronde van de play-offs in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie de bordjes op 1-1 gelijk gebracht.

In de NBA-bubbel in Disney World Florida haalden de Mavs het met 127-114 van de Clippers, onder meer dankzij 28 punten van de Sloveense sterspeler Luka Doncic. Vrijdag staat in Orlando het derde duel op het programma. Het team dat als eerste vier keer wint, stoot door naar de halve finale van zijn conference.

In het tweede duel van de Western Conference versloeg Utah Jazz Denver met 105-124, waardoor ook daar de stand gelijk is. Donovan Mitchell was uitblinker met dertig punten.

In de Eastern Conference leidt Toronto Raptors met 2-0 tegen Brooklyn, na de 104-99 zege van woensdag. Ook in het duel tussen Boston Celtics en Philadelphia staat het intussen 2-0, na de 128-101 zege van de Celtics.