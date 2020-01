Levenslang ‘stadionverbod’ voor fan van Celtics die met vol bierblikje gooide VH

14 januari 2020

14u31 0 NBA In de NBA lachen ze er niet mee: een fan van de Boston Celtics, die vorige week een vol bierblikje gooide naar de bank van de San Antonio Spurs, mag nooit nog een voet in The Garden zetten.

A fan threw a drink on the court after Kemba got ejected 🍺 pic.twitter.com/ACPQPLNVwK Bleacher Report(@ BleacherReport) link

In de NBA zijn ze zo’n gedrag niet gewend: een supporter die een vol bierblikje naar de bank van het bezoekende teams slingert. En dat is nu net wat de 22-jarige Justin Arnold vorige week deed toen zijn team verloor tegen San Antonio (114-129). Toen Kemba Walker werd uitgesloten, kon Arnold zich niet meer beheersen. Het blikje raakte gelukkig niemand van de bankzitters van de Spurs.

De man werd onmiddellijk opgepakt gearresteerd en meegenomen. Hij riskeert gerechtelijke vervolging. “Ik wil me verontschuldigen bij de Boston Celtics en The Garden voor wat ik deed,” zei Arnold. “Mijn gedrag was onaanvaardbaar en ik neem de volledige verantwoordelijkheid. Ik zal altijd van Boston blijven houden.”

Zijn woorden maakten geen indruk op de Celtics, die Arnold meteen een sanctie oplegde: Arnold kreeg een levenslang ‘stadionverbod’. “Zijn daad was een ernstige inbreuk op onze gedragscode en bijgevolg mag hij geen enkele event meer bijwonen in The Garden.” Ook het NHL-team The Bruins spelen in The Garden, dat tevens dienst doet als concertzaal.