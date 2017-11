LeBrooon James! Cleveland gooit er 130 in het net, sterspeler is alweer een record rijker Dries Mombert

Bron: Belga 0 @NBA NBA LeBron James heeft gisteravond andermaal een kunststukje neergezet in de NBA. 'King James' leidde zijn Cleveland op bezoek bij de Washington Wizards naar de overwinning door liefst 57 punten te scoren.

De Cavaliers haalden het met 122-130 in de Capital One Arena. Met 57 punten bleef LBJ maar vier punten onder zijn persoonlijk record, dat hij op 3 maart 2014 tegen Charlotte liet optekenen.



James rondde voor de elfde keer in zijn carrière de kaap van 50 punten. Hij is, op zijn 32e, nu ook de jongste speler ooit met 29.000 punten achter zijn naam, een record dat hij vrijdagavond afsnoepte van Kobe Bryant.



"Ook al ben ik bijna 33, nooit heb ik mij beter gevoeld in mijn carrière", liet de superster na zijn demonstratie optekenen. "Elk shot dat ik nam, leek binnen te gaan."



Cleveland had de zege in Washington broodnodig. De vicekampioen verloor immers zijn vier vorige wedstrijden. Dankzij de overwinning, de vierde in negen matchen, klimmen de Cavaliers in de stand van de Eastern Conference van dertiende naar de tiende plaats.



Boston verstevigde met een zevende zege in negen duels zijn leidersplaats in het Oosten. De Celtics haalden het onder impuls van Kyrie Irving (25 punten) met 94-101 van Oklahoma City.

