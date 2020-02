LeBron wint eerste clash met Zion - Bucks blijven soeverein heersen in het Oosten DMM

Bron: NBA 0 NBA De LA Lakers hebben zich niet laten verrassen door New Orleans. Het Californische sterrenteam versloeg de Pelicans met 118-109. Het was tevens de eerste ontmoeting tussen LeBron James en het nieuwe fenomeen Zion Williamson, in wie velen de natuurlijke opvolger zien van ‘King James’.

Met 40 punten kroonde James zich tot topschutter van de wedstrijd. Aan de overzijde was de 19-jarige Williamson goed voor 29 punten, vijf minder dan teamgenoot Brandon Ingram. Door een blessure had Williamson eerder dit seizoen de eerste twee wedstrijden tegen de Lakers gemist. De jonge Amerikaan (129kg voor 1m98) toonde zijn klasse in het Staples Center, waar maandag nog een emotionele plechtigheid voor Kobe Bryant had plaatsgevonden, met een aantal indrukwekkende dunks.

De Lakers behaalden hun 44ste zege in 56 wedstrijden en verstevigden hun leidersplaats in de Western Conference. New Orleans staat tiende (25-33) en zal nog moeten knokken om de top acht (en de play-offs) te halen. Denver, nummer twee in het klassement, won voor eigen publiek eenvoudig met 115-98 van Detroit. Jerami Grant werd met een persoonlijk record van 29 punten topschutter bij de Nuggets.

In de Eastern Conference ging leider Milwaukee op bezoek bij eerste achtervolger Toronto, de regerende kampioen. De Bucks trokken met 97-108 aan het langste eind. Giannis Antetokounmpo maakte 19 punten, plukte 19 rebounds en deelde 8 assists uit. Ploegmaat Khris Middleton scoorde 22 punten, evenveel als thuisspeler Pascal Siakam.

