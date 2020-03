LeBron pakt uit met perfect antwoord op zware ‘Slam Dunk’ Zion Williamson en geeft criticasters lik op stuk ODBS

02 maart 2020

09u21 0 NBA Wanneer de prins het opneemt tegen de koning, is die laatste er haast steevast tuk op even te tonen wie er nog altijd heerst. In de tweede confrontatie tussen LeBron James (35) en zijn waarschijnlijke troonopvolger Zion Williamson (19), trok de ster van de LA Lakers opnieuw aan het langste eind.

De 122-114-zege van de LA Lakers tegen de New Orleans Pelicans vertelde niet alles vannacht. Want ondanks het feit dat Williamson zich tot topschutter van de partij kroonde met 35 punten, naast 7 rebounds, stond hij nog in de schaduw van ‘King James’. Die pakte uit met 34 punten en was ook goed voor 12 rebounds en 13 assists. Zijn 21ste triple-double voor de Lakers, waarmee hij op gelijke hoogte komt van Kobe Bryant. Het was al de tweede keer dat LeBron in een directe confrontatie met Zion het pleit in zijn voordeel en dat van de Lakers beslechtte.

De suprematie van LeBron werd in de verf gezet, toen Williamson scoorde met een van zijn karakteristieke ‘Slam Dunks’. Voor de ogen van James pakte hij uit met een overweldigende actie. Maar amper twee seconden later slikten de Pelicans een driepunter. Van bijna half court dropte LeBron een bom. Een driepunter waarmee de Lakers opnieuw op gelijke hoogte kwamen (61-61).

Opvallend was het wederzijdse respect tussen de twee spelers na de partij. LeBron pakte Zion in de armen en sprak hem ongetwijfeld mooie woorden toe. Dat de NBA straks niet langer zijn speeltuin maar die van Zion zal zijn. En dat amper een dag nadat LeBron een andere rookie-sensatie, Ja Morant van de Memphis Grizzlies, verraste met een gehandtekend shirt met boodschap op.

Zo antwoordt LeBron op zijn criticasters, die stellen dat hij al te makkelijk vriendjes speelt met zijn rivalen. Te veel de vriendelijke jongen. “They can kiss my a**”, luidt de weinig verhullende repliek van de drievoudige NBA-kampioen. Gevolgd door een veelbetekenende lach. “Ik vind het gewoon mijn verplichting en verantwoordelijkheid om de jongens die na mij komen, te steunen. Dat het basketbal ná mij een nog betere sport wordt. Al gaat het sportief prima met de NBA, als je kijkt naar jongens als Ja Morant gisteravond, als je kijkt naar Zion vanavond, naar Trae Young, naar Luka Doncic, Jayson Tatum, Donovan Mitchell. Als ik daar met mijn ervaring en kennis een steentje toe kan bijdragen, vind ik dat niet meer dan mijn job. Dit is uiteindelijk de sport die ik al sinds mijn achtste speel.”

Williamson van zijn kant zei dat het voor hem veel betekende om door LeBron gecatalogeerd te worden tot een van de beste jongeren in de NBA. “Dat doet me zeker iets. LeBron blinkt al 17 jaar lang uit in de NBA, zijn statistieken zeggen voldoende. Als hij dan zoiets zegt...”

Ook Giannis Antetokounmpo heeft weer van zich doen spreken. De 25-jarige Griekse vedette van Milwaukee Bucks tekende in de gewonnen uitwedstrijd tegen Charlotte Hornets (93-85) niet alleen voor maar liefst 41 punten, hij pakte ook nog eens 20 rebounds en gaf 6 assists. Antetokounmpo leidde de Bucks zo’n beetje in z’n eentje naar de 52e overwinning. De ploeg uit Milwaukee verloor pas acht keer en is de best presterende ploeg van dit seizoen.

NBA-kampioen Toronto Raptors verloor de topper bij Denver Nuggets met 133-118. Het betekende voor de Nuggets de 41e zege, de Raptors bleven op 42 staan. De Serviër Nikola Jokic blonk bij de thuisclub uit met 23 punten, 18 rebounds en 11 assists.

