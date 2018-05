LeBron met fabelachtig shot nog maar eens de held: NBA-topteams Cleveland en Boston staan op één zege van finale Redactie

06 mei 2018

08u56

Bron: Belga 0 NBA Cleveland en Boston hebben gisteravond beiden een derde zege geboekt in de halve finales van de play-offs in de Eastern Conference in de NBA. De twee teams staan zo, net als vorig jaar, voor een finale tegen elkaar. De held bij Cleveland? Nog maar eens LeBron James.

Cleveland trok in eigen huis nipt aan het langste eind (105-103) tegen Toronto. MVP LeBron James besliste de partij met een buzzershot. Toronto, dat de reguliere competitie in het oosten als beste team afsloot, kon in de play-offs in totaal al negen keer niet winnen van Cleveland.

James was eens te meer de held met 38 punten, 7 assists en 6 rebounds. Zijn shot in de slotseconde was even acrobatisch als onwaarschijnlijk. Cleveland stond bij het begin van het laatste kwart nog veertien punten voor, maar gaf die voorsprong helemaal te grabbel. James had een sterke Kevin Love (21 ptn, 16 rebounds) en Kyle Korver (18 ptn) aan zijn zijde. Aan Canadese zijde was Kyle Lowry (27 ptn) de uitblinker, DeMar DeRozan viel tegen met slechts acht punten. Bij een zege morgen, opnieuw in eigen huis, kwalificeren de Cavaliers zich voor de finale.

LEBRON JAMES IS UNREAL. pic.twitter.com/vfhNe4bAbR Bleacher Report(@ BleacherReport) link

Boston van zijn kant won zijn derde partij in Philadelphia na verlengingen (98-101). De Celtics konden rekenen op Al Horford die in de extra tijd beslissend was met een cruciale korf en interceptie. Jayson Tatum (24 ptn) speelde eveneens een sterke partij bij de bezoekers. Voor de thuisploeg waren Joël Embiid (22 ptn, 19 rebounds) en Ben Simmons (16 ptn) bij de pinken, maar dat volstond niet voor de zege.