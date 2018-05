LeBron James zet Boston in zijn eentje opzij en geeft Cleveland opnieuw hoop Redactie

26 mei 2018

11u26

Bron: Belga 1 NBA LeBron James mag blijven geloven in een achtste NBA-finale op rij. James scoorde liefst 46 punten in de 109-99 zege van de Cavaliers tegen de Boston Celtics in de zesde wedstrijd van de finale van de Eastern Conference. Bij een nederlaag was Cleveland uitgeschakeld. De tussenstand bedraagt nu 3-3. Zondagnacht valt in Boston de beslissing in de zevende partij.

Na woensdag vermoeid te hebben geoogd in Boston (96-83 nederlaag), was James afgelopen nacht opnieuw topfit. Naast zijn 46 punten was de sterspeler van Cleveland ook goed voor elf rebounds en negen assists. Het is voor James zijn zevende match sinds het begin van de play-offs waarin hij minstens veertig punten laat optekenen.

De 33-jarige James kreeg hulp van zijn ploegmakkers George Hill (20 ptn) en Jeff Green (14 ptn). Aan de overkant toonden Terry Rozier (28 ptn) en Jaylen Brown (27 ptn) zich goed bij schot.

Tegenvaller voor de Cavaliers was het uitvallen van Kevin Love na vijf minuten in het eerste kwart na een frontale botsing met een tegenstander. Ook James liet de fans huiveren toen hij in het vierde kwart tot twee keer toe naar de kant moest met pijntjes aan de knie en enkel, maar de superster kon de partij toch uitspelen.

Er wacht Cleveland zondagnacht een erg moeilijke taak. Boston won in de play-offs alle zes zijn thuiswedstrijden.