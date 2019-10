LeBron James wordt verweten geldwolf te zijn in de ‘meest beschamende episode uit zijn carrière’ Valerie Hardie

15 oktober 2019

14u11

Bron: New York Times, CNN, USA Today 0 NBA LeBron James’ kritiek op de manager van NBA-club Houston, die volgens hem niet goed geïnformeerd was over de situatie in Hongkong, krijgt hij nu als een boemerang terug in zijn gezicht. In de VS wordt de houding van LeBron gezien als een vorm van verraad aan alle waarden en normen waar hij zelf voor staat - in de naam van geldgewin.

Even terug in de tijd. Op 4 oktober stuurde Daryl Morey, de manager van NBA-club Houston Rockets, een tweet de wereld in: ‘Fight for Freedom, Stand with Hong Kong.’ ‘Strijd voor vrijheid, steun Hongkong.’ De 47-jarige Morey drukte zo zijn sympathie uit voor de betogers die nu al maanden in de clinch gaan met de Chinese overheid. Die wil hun deelgebied, dat voor een deel autonoom is en er zijn eigen wetten op nahoudt, wat meer aan de ketting leggen. In Hongkong zijn ze bezorgd voor hun democratische rechten en vrijheden. Vandaar de vele en soms geweldadige straatprotesten.

Morey heeft zijn tweet snel verwijderd maar het ‘kwaad’ was geschied: in China waren ze méér dan verontwaardigd over zijn boodschap. Plots werd de Chinese pre-season tour met de LA Lakers en de Brooklyn Nets geboycot door de Chinese staatszender terwijl de Chinese basketbalbond, nota bene geleid voor ex-Houston-ster Yao Ming, de samenwerking met de Rockets onmiddellijk stopzette. Sponsorcontracten met spelers gingen in rook op. Belangrijk om weten: volgens Forbes haalt de NBA elk jaar zo'n vier miljard dollar (of 16 procent van z’n totaal) aan inkomsten op uit de Chinese markt. Tencent, dat in China voor de streaming zorgt, heeft een deal van 1,5 miljard dollar lopen met de NBA.

In eerste reactie deden de NBA en hun baas Adam Silver er dan ook alles aan om de plooien glad te strijken. Maar hun statement dat de tweet van Morey “betreurenswaardig” en “beledigend was voor onze vrienden en fans in China” viel niet in goede aarde bij Amerikaanse politici. Zowel de Republikeinse senator Ted Cruz als de Democratische presidentskandidate Beto O’Rourke sneerde dat de NBA “profijt boven mensenrechten” stelde. Waarna Silver schoorvoetend tweette dat de NBA “zich niet verontschuldigde omdat Daryl van zijn recht op vrije meningsuiting gebruik maakte.”

“Onnozelaar” Trump

Zondag sloot de NBA zijn pre-season tenten in China en keerde het terug naar de States, waar LeBron James tijdens een perspraatje voor een nieuwe vonk zorgde. Volgens de 34-jarige sterspeler van de LA Lakers was Corey “fout geïnformeerd over de situatie” toen hij zijn tweet stuurde. “Zoveel mensen konden schade oplopen, niet alleen financieel, maar ook fysiek, emotioneel en spiritueel. Laat ons voorzichtig zijn met wat we tweeten en wat we zeggen en doen, ook al hebben we recht op vrije meningsuiting - er kunnen negatieve gevolgen aan vasthangen als je niet aan anderen denkt maar alleen aan jezelf.”

En dat terwijl LeBron James democratische rechten in z’n eigen land altijd fel verdedigt en zijn woorden niet echt wikte of woog toen hij president Donald Trump eens in een tweet “a bum” noemde, vrij vertaald: onnozelaar. Het laat zich raden dat LeBron al snel de wind van voren kreeg. In die mate zelfs dat hij het maandag nodig vond om zijn reactie toe te lichten in een tweet: “Mijn team en de NBA maakten net een moeilijke week mee. Mensen moeten begrijpen wat de gevolgen van een tweet of statement voor anderen kunnen zijn. Volgens mij heeft niemand stilgestaan bij wat er kon gebeuren. Het had een week later gestuurd kunnen worden.”

James goot zo olie op het vuur. Hij offert zijn principes op het altaar van geldgewin, dat is zowat de teneur in Amerikaanse media. Nike, leverancier van de NBA-outfits en sponsor van LeBron James, verkocht dit jaar voor 6,21 miljard dollar aan merchandising in China. In de krant USA Today klasseert een columnist de hele episode dan ook als de meeste beschamende uit James’ carrière. “Waarom zou Morey aan de duizenden betogers denken wanneer jouw pre-season vakantie en jouw bankrekening op het spel staan?," schrijft hij spottend. “Hoe zelfzuchtig van hem. Als Morey had gedaan wat jij maandag deed, LeBron, en stilzwijgend toegeeft dat het enige wat echt telt is om schoenen te verkopen en ‘Space Jam 2' (film waarin James de ster is, red.) te promoten in een land van 1,4 miljard mensen, dan zouden we een intellectueel eerlijke discussie kunnen voeren over zakendoen in China en over de kostprijs van vrije meningsuiting in een land waar alleen propaganda is toegestaan.”

Het verwijt is dat LeBron, die vorig jaar 35,6 miljoen dollar verdiende bij de Lakers, vooral aan zijn eigen portemonnee denkt en niet aan de ideologische boodschap die hij geeft door Morey op de vingers te tikken: “In de VS wordt het als een positieve zaak gezien om gebruik te maken van je recht op vrije meningsuiting als je een rechtvaardige zaak verdedigt, zoals jij al enkele keren hebt gedaan. Dat jij je landgenoten niet steunt, die gebruik maken van dat recht, omdat het gedurende enkele dagen een persoonlijk ongemak is, dat is voor jou ongetwijfeld het meest beschamende moment uit jouw carrière.”

Op 22 oktober begint de NBA aan zijn 74ste seizoen.