LeBron James viert eerste zege in shirt LA Lakers Redactie

05 oktober 2018

10u46

Bron: anp 0

LeBron James heeft zijn eerste overwinning kunnen vieren in het shirt van LA Lakers. De NBA-vedette won met zijn nieuwe ploeg een oefenwedstrijd in het eigen Staples Center tegen Sacramento Kings met 128-123. 'King James' tekende in vijftien minuten speeltijd voor achttien punten, vier assists en drie rebounds. Brandon Ingram was met 31 punten het beste op schot bij de Lakers.

In de aanloop naar het nieuwe seizoen in de NBA zijn alle ogen gericht op James, de 33-jarige superster van de competitie die Cleveland Cavaliers heeft verruild voor de Lakers. James moet voor een nieuwe glorietijd gaan zorgen bij de roemruchte club uit Los Angeles. De zestienvoudig NBA-kampioen wist zich de voorbije vijf jaar niet te plaatsen voor de play-offs. De eerste twee oefenwedstrijden met James in de ploeg gingen eerder deze week verloren.