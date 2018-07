Lebron James: "Trump gebruikt sport om mensen te verdelen" Valerie Hardie

31 juli 2018

13u05

Bron: CNN 0 NBA "Donald Trump gebruikt sport om mensen te verdelen." Getekend: LeBron James tijdens een interview met de nieuwszender CNN. Het is niet de eerste keer dat de NBA-vedette uithaalt naar de Amerikaanse president: "Ik kan niet toekijken en niets zeggen."

LeBron James en Donald Trump: het zullen nooit vrienden worden. De 33-jarige nieuwe recruut van de LA Lakers wikte zijn woorden nooit om het beleid of ongepaste uitspraken van de Amerikaanse president te counteren. Toen Trump tweette dat Stephen Curry, NBA-kampioen met Golden State Warrior, niet meer welkom was voor de traditionele huldiging op het Witte Huis, repliceerde LeBron: "Onnozelaar. Naar het Witte Huis gaan was een hele eer, tot jij opdaagde." Dat Trump strenge sancties vraagt aan de eigenaars van de NFL-teams voor spelers die knielen tijdens het nationale volkslied uit protest tegen politiegeweld, zorgde ook bij LeBron voor ergernis. "Haat heeft altijd bestaan in Amerika. Ja, dat weten we maar Donald Trump heeft dat weer modieus gemaakt."

Tijdens een interview op CNN met Don Lemon haalde de populaire speler nog eens uit naar de president. "Sport staat garant voor zoveel vriendschap en plezier, maar in Amerika lijkt het nu veel meer over rassen te gaan. Donald Trump gebruik sport om mensen te verdelen. Dat kan er bij mij niet in. In sport ben ik voor het eerst echt in contact gekomen met blanken. Sport bood mij de kans om hen te leren kennen en aan hen om mij te leren kennen. En ik dacht toen: 'Oh wow, en dat allemaal dankzij sport'. Sport heeft mensen nooit verdeeld, het heeft hen altijd verenigd."

Op de vraag wat hij zou zeggen tijdens een privé-audiëntie met Donald Tump antwoordde LeBron: "Ik zou nooit tegenover hem gaan zitten." Het was de schietpartij in 2012, waarbij de 17-jarige Trayvon Martin om het leven kwam en tot gigantische protesten leidde, die LeBron inspireerde om zijn naam en bekendheid voortaan te gebruiken: "Ik kan niet toekijken en niets zeggen."