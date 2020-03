LeBron James trekt z’n dreigement over coronavirus in: “Luisteren naar mensen die het van dichtbij volgen” MXG

10 maart 2020

21u32

Bron: Belga 0 NBA LA Lakers-vedette LeBron James is teruggekomen op zijn dreigement om niet te spelen als er geen publiek toegelaten werd uit voorzorg voor het coronavirus. De Amerikaan vertelde dinsdag aan de aanwezige pers dat hij z’n mening daarover nu toch herziet.

“Uiteraard zal ik heel teleurgesteld zijn als er geen fans aanwezig kunnen zijn, maar tegelijkertijd moet je luisteren naar de mensen die heel het gebeuren van dichtbij volgen”, verklaarde James. “Als zij denken dat het beter is voor de veiligheid van de spelers, dan zullen we allemaal luisteren”.

De sterspeler van de Lakers reageerde eerst nog tegendraads na de zege van z’n ploeg tegen Milwaukee afgelopen weekend. “Spelen zonder fans? Nee dat is onmogelijk. Het is daarvoor dat ik speel, dus als ik in een zaal kom waar geen publiek zit, dan speel ik niet”.

Memo NBA

De NBA stuurde vrijdag een memo uit naar de teams dat het gestart was met het “ontwikkelen” van plannen om de komende wedstrijden af te werken met enkel de hoogst noodzakelijke personen aanwezig. Dit zou betekenen dat ook journalisten niet toegelaten zouden zijn in de zaal. In de memo staat ook te lezen dat elke ploeg voorbereid moet zijn om de temperaturen te meten van spelers, de staff, de scheidsrechters en elke andere persoon die present is bij een wedstrijd.

Er zijn momenteel 791 besmettingen in de Verenigde Staten. 27 mensen stierven aan het coronavirus.