LeBron James schrijft met Cavaliers alweer geschiedenis LPB

09u39

Bron: Belga 0 USA TODAY Sports NBA LeBron James en zijn ploegmaats bij de Cleveland Cavaliers hebben opnieuw een stukje clubgeschiedenis geschreven. Het topteam uit de NBA won de thuiswedstrijd tegen Sacramento met 101-95, goed voor de dertiende overwinning op rij. Daarmee evenaren de 'Cavs' hun langste zegereeks ooit, die ze eerder neerzetten in de seizoenen 2008-2009 en 2009-2010.

LeBron James was zoals gebruikelijk de spelbepalende figuur bij de vicekampioen. 'LBJ' was goed voor 32 punten, 11 rebounds en 9 assists en greep zo net naast een triple double. Ook Kevin Love (18 punten, 13 rebounds) deed meer dan zijn duit in het zakje. Vrijdag gaan de Cavaliers op bezoek bij Indiana en kunnen ze andermaal clubgeschiedenis schrijven. In de Eastern Conference staat Cleveland tweede met 18 zeges en 7 nederlagen. Boston leidt met 22 overwinningen tegen 4 nederlagen. De Celtics wonnen woensdag onder aanvoering van Kyrie Irving (23 punten) met 97-90 van Dallas.

Kampioen Golden State was met 87-101 te sterk voor Charlotte. In afwezigheid van de geblesseerde Stephen Curry, die twee weken out is met een enkelblessure, kroonde Kevin Durant zich tot dé man bij de Warriors. Hij maakte 35 punten, pakte 11 rebounds en gaf 10 assists, goed voor zijn eerste triple double van het seizoen.

Voor de Californiërs was het de 20ste overwinning van het seizoen (tegen 6 nederlagen). In de Western Conference doet alleen Houston (18-4) beter.