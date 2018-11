LeBron James passeert Wilt Chamberlain in topschutterslijst NBA en staat nu vijfde LPB

15 november 2018

08u10

Bron: anp 0 NBA LeBron James is weer een plaatsje opgeschoven in de topschutterslijst aller tijden van de NBA. De vedette van de LA Lakers is de nieuwe nummer vijf met een totaal van 31.425 punten en passeerde daarbij Wilt Chamberlain (31.419).

James bereikte zijn nieuwe positie door 44 punten te scoren bij de 126-117 zege van de Lakers tegen Portland Trail Blazers. Nog vier NBA-grootheden staan boven hem op de eeuwige schutterslijst, die wordt aangevoerd door Kareem Abdul-Jabbar met 38.387 punten. Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643) en Michael Jordan (32.292) volgen. James noteerde tegen de Blazers ook nog eens tien rebounds en negen assists. De Lakers boekten hun vierde zege op rij en staan inmiddels negende in de Western Conference. De komende maand moeten de Californiërs het wel zonder Rajon Rondo stellen. De point guard kwam ten val en brak zijn hand. Volgens coach Luke Walton is de veteraan vier weken out. Voor Portland was het de vierde nederlaag in veertien matchen. De Trail Blazers blijven tweede in het westen, maar zien kampioen Golden State (12 zeges, 3 nederlagen) iets uitlopen.

LeBron James passes Wilt Chamberlain in #PhantomCam! #LakeShow pic.twitter.com/vb1zghzRhi NBA(@ NBA) link

In de Eastern Conference verloor koploper Toronto in eigen huis van Detroit. De Pistons, zesde in het klassement, haalden het onder aanvoering van Blake Griffin (30 punten, 12 rebounds) met 104-106. Ook Milwaukee, nummer twee in de stand, ging voor eigen publiek onderuit. De Bucks verloren met 113-116 van Memphis. Marc Gasol maakte 29 punten voor de Grizzlies, drie meer dan teamgenoot Mike Conley. Giannis Antetokounmpo, de sterkhouder van Milwaukee, werd met 31 punten topschutter.