LeBron James passeert Kobe Bryant en gooit zichzelf nog wat meer de legende in: “Surreëel” DMM

26 januari 2020

12u05

Bron: NBA/AP 0 NBA Verloren van de Philadelphia 76'ers vannacht, maar er was toch iets om te vieren voor LeBron James. De 35-jarige NBA-ster gooide z’n 33.655ste punt door het mandje en kwam daarmee op drie te staan in de All Time topschutterslijst van de NBA.

Gisteren al zag James het doelpuntenrecord van Kobe Bryant binnen handbereik komen. Vannacht was het tegen Philadelphia prijs. James scoorde 29 punten en gaat Bryant zo voorbij in de eeuwige ranglijst van topschutters in de NBA. Enkel Karl Malone en Kareem Abdul-Jabbar scoorden nu nog meer in de NBA dan James.

Opvallend: de vier eerste namen in het lijstje speelden allemaal voor de LA Lakers. Michael Jordan (vijfde met 32.292 punten) is de eerste die nooit het geel-paars shirt aantrok. Verder in de top tien nog een aantal iconen als Nowitzki, Chamerlain en O’Neal. James is de enige nog actieve speler in het lijstje. Als hij nog een jaar of vier op hetzelfde niveau blijft acteren, dan kan het absolute record van Abdul-Jabbar er misschien aan.

Maar eerst is hij dus Bryant voorbij en dat was voor James toch een vrij speciaal moment. De Lakers-speler kreeg een staande ovatie van vriend en vijand. “Ik keek naar Kobe op toen ik in high school basketbal speelde. Het is een droom om in één adem met hem genoemd te worden. Dat ik hem nu voorbij ga in Philadelphia, waar hij van afkomstig is maakt het allemaal surreëel.”

All the King’s Buckets. 2003-2020



As LeBron gets set to surpass Kobe for 3rd place on the NBA’s all-time scoring list, take a minute to appreciate his incredible career.



Here are his 12,254 career made field goals pic.twitter.com/Tha0fCK5M5 Kirk Goldsberry(@ kirkgoldsberry) link

De topschutterslijst aller tijden in de NBA:

1. Kareem Abdul-Jabbar: 38.387 punten

2. Karl Malone: 36.928

3. LeBron James: 33.655

4. Kobe Bryant: 33.643

5. Michael Jordan: 32.292

6. Dirk Nowitzki: 31.560

7. Wilt Chamberlain: 31.419

8. Shaquille O’Neal: 28.596

9. Moses Malone: 27.409

10. Elvin Hayes: 27.313

How cool is that! #NBAKicks pic.twitter.com/M27bU9Ie0L NBA KICKS(@ NBAKicks) link