LeBron James pakt record: voor 16de keer in All Star-team NBA Redactie

17 september 2020

07u55

Bron: Belga 0 NBA LeBron James (35) prijkt voor de zestiende keer in een All-NBA team. Niemand deed ooit beter. De superster van de Los Angeles Lakers is nu alleen recordhouder, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant en Tim Duncan werden vijftien keer opgenomen in een All-NBA team.

De naam van LeBron James prijkte op alle honderd stembiljetten voor het beste NBA-team van afgelopen seizoen, net als die van regerend MVP Giannis Antetokounmpo (Milwaukee). Voor de dertiende keer al staat James in het door journalisten aangeduide eerste team, daarmee scherpte hij zijn record aan. Vorig seizoen schopte hij het ondanks blessureleed tot het derde beste team van het seizoen.

James en Antetokounmpo krijgen in het eerste team het gezelschap van James Harden (Houston), Anthony Davis (LA Lakers) en Luka Doncic (Dallas), die op 21-jarige leeftijd pas zijn tweede NBA-seizoen afwerkte.

Van het beste team zijn enkel James en Davis nog actief in de NBA-bubbel in Disney World in Orlando (Florida). In de finale van de Western Conference spelen de LA Lakers tegen Denver. In het Oosten staan Miami en Boston tegenover elkaar in de eindstrijd.