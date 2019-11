LeBron James overschrijdt magische grens, ook Golden State proeft nog eens van de zege MGL

28 november 2019

10u08 0 NBA De Los Angeles Lakers en de Milwaukee Bucks blijven respectievelijk het westen en het oosten domineren. De Lakers boekten hun zestiende zege van het seizoen tegen New Orleans. Milwaukee pakte de volle buit tegen Atlanta en pakken zo hun vijftiende overwinning van het seizoen. Ook de geplaagde Golden State Warriors konden nog eens winnen. The ‘Dubs’ waren thuis de betere van Chicago: 104-90.

De machine van de Lakers blijft lustig doordraaien. Op het veld van de Pelicans konden de leiders in het westen wel pas in het vierde kwart het verschil maken. Het duo Davis-LeBron was opnieuw outstanding. Davis scoorde 41 punten en pakte negen rebounds, maar moest op het einde van de match het veld verlaten met een blessure aan de elleboog. LeBron James scoorde er 29 en gaf elf assists. James is zo de vierde speler ooit die de magische kaap van 33.000 punten bereikt. Hij moet in dat lijstje enkel nog Kobe Bryant, Karl Malone en de autoritaire koploper Kareem Abdul-Jabbar laten voorgaan.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the 4th player in @NBAHistory to surpass 33,000 career points! #LakeShow pic.twitter.com/Ad7cAymltM NBA(@ NBA) link

In het oosten blijft Milwaukee de conference domineren. De Bucks haalden het gisteren makkelijk van Atlanta met 111 tegen 102. MVP Giannis Antetokounmpo was goed voor 30 punten, aan de overkant volstonden de 33 punten van Parker en de 29 van Trae Young niet. Voor de Bucks is het hun vijftiende overwinning van het seizoen. Daartegenover staan amper drie nederlagen. Nog in het oosten wonnen de Toronto Raptors makkelijk van de New York Knicks. Pascal Siakam scoorde 31 punten en pakte acht rebounds.

🦌 @Giannis_An34 (30 PTS, 10 REB) notches his 18th straight double-double to start the season, pacing the @Bucks 9th win in a row! #FearTheDeer pic.twitter.com/AB364QWg2u NBA(@ NBA) link

Warriors pakken nog eens een overwinning

De Golden State Warriors hebben hun vierde zege van het seizoen gepakt. In het eigen Chase Center waren de Warriors te sterk voor de Chicago Bulls. Het werd 104-90. Rookie Eric Pashall was opnieuw de sterkste man bij de thuisploeg, hij scoorde 25 punten en pakte zeven rebounds. De Warriors kampen met een heel zware blessurelast. De vicekampioen mist sterkhouders Stephen Curry (geborken hand), Klay Thompson (achillespees) en D’Angelo Russell (duim). Al zou die laatste dicht bij een terugkeer staan. Golden State blijft wel laatste staan in het westen.

Alle uitslagen van gisteren

New Orleans - LA Lakers 110 - 114

Golden State - Chicago 104 - 90

San Antonio - Minnesota 101 - 113

Toronto - New York 126 - 98

Portland - Oklahoma City 136 - 119

Phoenix - Washington 132 - 140

Houston - Miami 117 - 108

Memphis - LA Clippers 119 - 121

Milwaukee - Atlanta 111 - 102

Boston - Brooklyn 121 - 110

Charlotte - Detroit 102 - 101

Cleveland - Orlando 104 - 116

Indiana - Utah 121 - 102

Philadelphia - Sacramento 97 - 91

Rode Neuzen Dag kent vrijdag zijn finale. Met het ingezamelde geld helpt Rode Neuzen Dag onze jongeren sterker te maken, vooral op scholen. Samen met meer dan 2 miljoen lezers gaat HLN voor #generationstronger. Als elke HLN-lezer slechts 1 euro bijdraagt, kan Rode Neuzen Dag een recordsom ophalen in de laatste rechte lijn. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een sms sturen. Dat doe je door NEUS te sms’en naar 4666. Met slechts 1 euro kan je dus een wereld van verschil maken. Of het is gelukt, verneem je vrijdag tijdens de grote liveshow op VTM om 20.40 uur.