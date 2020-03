LeBron James overschrijdt kaap van 34.000 punten en stuwt Lakers voorbij Bucks in NBA-kraker YP

07 maart 2020

09u12

Bron: Belga 0 NBA De LA Lakers hebben vrijdagavond de topaffiche in de NBA naar hun hand gezet. De leiders in de westerlijke divisie versloegen in eigen huis de Milwaukee Bucks, koploper in het oosten, met 113-103. LeBron James triomfeerde ook in het duel der titanen met Giannis Antetokounmpo.

Na de nederlaag in december in Wisconsin, toen Antetokounmpo demonstreerde, sloegen de Lakers vrijdag terug. Uitblinker James liet 37 punten optekenen. Hij overschreed zo de grens van 34.000 punten in zijn carrière. LeBron is nog steeds derde op de prestigieuze lijst van topscorers aller tijden. Karl Malone staat op 36.928 punten, lijstaanvoerder Karim Abdul-Jabbar sloot in 1989 zijn loopbaan af met 38.387 punten achter zijn naam. Anthony Davis, de kompaan van LeBron, was vooral in het slot beslissend met veertien van zijn dertig punten in het laatste kwart. Bij de Bucks bleef de Greek Freak steken op 32 punten. Beide teams blijven op kop in hun respectievelijke divisie. De kans lijkt groot dat ze op het einde van het seizoen ook zullen strijden om de titel.

LeBron ⚔️ Giannis @KingJames (37 PTS) & The Greek Freak (32 PTS) DUEL as the @Lakers prevail in the battle of conference No. 1's! pic.twitter.com/PQdghAhJ8A NBA(@ NBA) link

Na zeges in Cleveland en New York boekte Utah vrijdag opnieuw een opzienbarende zege. De Jazz won met 94-99 bij de Boston Celtics. Mike Conley, binnengehaald in het tussenseizoen maar vaak afwezig door blessures, liet 25 punten noteren. Hij lijkt net op tijd klaar voor de play-offs.

Op minder dan twintig matchen van het einde van de competitie wordt in het westen steeds meer gefocust op de race voor het achtste en laatste ticket voor de play-offs. Memphis ging vrijdag zwaar onderuit bij Dallas (121-96), terwijl Portland ook verloor bij bij Phoenix (127-117). De grote verliezer van de avond werd echter San Antonio, dat ondanks een triple-double van Caris LeVert (27 punten, 11 rebounds en 10 assists) verloor in Brooklyn (139-120).

In Minnesota-Orlando, geëindigd op 118-132, ging het even mis voor Orlando-coach Steve Clifford. Hij voelde zich erg zwak en moest tijdens de match overgebracht worden naar een ziekenhuis in Minneapolis. Hij zou uiteindelijk ernstig uitgedroogd blijken, maar mocht 's avonds alweer het ziekenhuis verlaten. De bezorgdheid in het Orlando-kamp was even groot omdat Clifford een geschiedenis van hartproblemen heeft.