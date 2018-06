LeBron James licht optie in contract bij Cleveland Cavaliers niet TLB

29 juni 2018

18u16

Bron: Belga 0 NBA LeBron James staat een stap dichter bij een vertrek uit Cleveland. De superster van de Amerikaanse NBA heeft de Cavaliers laten weten dat hij de optie om zijn contract met een jaar te verlengen niet licht.

Twee opties liggen nu op tafel. Ofwel bieden de Cavs hun 33-jarige vedette een nieuwe verbintenis aan, ofwel zoekt LBJ zijn geluk elders. Dat laatste scenario lijkt het meest waarschijnlijk. Onder meer de Los Angeles Lakers, de Philadelphia 76ers en de Houston Rockets hebben veel dollars veil om James binnen te halen.

Na de verloren finale tegen Golde State begin juni wilde LeBron James geen uitspraken doen over zijn toekomst. Hij zei alleen dat zijn familie een beslissende stem zou hebben.

Als James zou vertrekken in Cleveland, zou dat de tweede keer zijn dat hij de Cavs verlaat. Eerder gebeurde dat in 2010, toen hij naar Miami verhuisde. Nadat hij met de Heat twee keer kampioen werd, besloot 'King James' terug te keren naar zijn geliefde Cleveland om de stad eindelijk een eerste titel te schenken. Die missie volbracht hij in 2016.

De voorbije twee seizoenen was Golden State in de finale telkens een maat te groot. James moest vaak in zijn eentje opboksen tegen de collectief veel sterkere Warriors.