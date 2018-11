LeBron James leidt Lakers naar eerste zege tegen Portland in zeventien duels Redactie

04 november 2018

09u53

Bron: Belga 0 NBA De Los Angeles Lakers hadden hun laatste zestien ontmoetingen met Portland verloren, maar aan die reeks kwam gisteravond een einde. Onder impuls van LeBron James wonnen de Californiërs in Oregon met 110-114.

James was tegen de Trail Blazers goed voor 28 punten (en zeven assists). Ook Rajon Rondo (17 punten, 10 rebounds) en JaVale McGee (12 punten, 9 rebounds, 6 blocks) hadden een ruim aandeel in de zege van de bezoekers.

Bij Portland waren Damian Lillard en CJ McCollum allebei goed voor 30 punten maar dat volstond niet om de derde nederlaag van het seizoen (tegen zes zeges) te ontlopen. Voor de Lakers was het de vierde overwinning in negen matchen.

Bovenaan de Western Conference blijft Denver (8-1) in het spoor van kampioen Golden State (9-1). De Nuggets namen thuis vlot afstand van Utah (103-88). San Antonio, nummer drie in het klassement, versloeg voor eigen publiek New Orleans met 109-95.

In de Eastern Conference won Indiana de clash tegen Boston met het kleinste verschil: 102-101. Victor Oladipo zorgde op drie seconden van het einde met een driepunter voor de beslissing. Hij werd met 24 punten ook topschutter. Dankzij de zege wipt Indiana (7-3) over Boston (6-3) naar plaats drie, achter leider Toronto (8-1) en Milwaukee (7-1).