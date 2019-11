LeBron James leidt Lakers met triple-double voorbij Dallas LPB

02 november 2019

10u59

Bron: Belga NBA LeBron James heeft vrijdagavond andermaal zijn grote waarde bewezen voor de LA Lakers. De 34-jarige superster uit de NBA was op bezoek bij de Dallas Mavericks goed voor 39 punten, 16 assists en 12 rebounds, een triple-double. De Californiërs haalden het na een verlenging met 110-119.

James vocht in Texas een duel in de wedstrijd uit met het 20-jarige Sloveense toptalent Luka Doncic. Ook die was goed voor een triple-double met 31 punten, 15 assists en 13 rebounds. Dankzij hun vierde zege in vijf wedstrijden komen de Lakers in de Western Conference aan de leiding samen met San Antonio. De Spurs deelden een nieuwe tik uit aan kampioen Golden State. De gehavende Warriors, zonder de langdurig geblesseerde sterkhouders Stephen Curry en Klay Thompson, gingen met 110-127 onderuit. Met amper één zege in vijf matchen bengelt Golden State onderin het klassement. Alleen Sacramento (1-5) startte nog slechter aan het seizoen. De Kings veegden als allerlaatste team in de NBA wel de nul weg door met 102-101 te winnen van Utah.

A TRIPLE-DOUBLE DUEL IN DALLAS!@KingJames: 39 PTS, 12 REB, 16 AST@luka7doncic: 31 PTS, 13 REB, 15 AST#LakeShow #MFFL pic.twitter.com/gLGztikzzq NBA(@ NBA) link