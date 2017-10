LeBron James leidt Cleveland voorbij Bulls Redactie

10u22

Bron: Belga 0 Photo News NBA De Cleveland Cavaliers hebben gisteravond (lokale tijd) geen steek laten vallen tegen Chicago. Onder impuls van LeBron James won de vicekampioen voor eigen publiek met 119-112 van de Bulls.

'LBJ' was goed voor 34 punten en dertien assists. Ook Kevin Love toonde zich met 20 punten trefzeker. In het verliezende kamp tekende Justin Holiday voor 25 punten.

Voor Cleveland was het de derde zege in vier matchen. In hun vorige partij, afgelopen zaterdag, leden de Cavs tegen Orlando een eerste nederlaag (93-114).

Chicago wacht na drie wedstrijden nog op een eerste overwinning.

De Los Angeles Clippers waren in eigen huis met 102-84 te sterk voor Utah. Blake Griffin kroonde zich met 22 punten tot topschutter. Samen met Memphis en San Antonio zijn de Clippers na drie duels nog ongeslagen in de Western Conference. Washington is met drie op drie de enige ploeg in de Eastern Conference die dit seizoen nog niet verloor.

USA TODAY Sports

Boete van 35.000 euro voor schietgebaar

De NBA legt Josh Jackson, speler van de Phoenix Suns, een boete van 35.000 dollar (29.700 euro) op. Hij krijgt de straf voor zijn reactie na een belediging door een toeschouwer in de partij van afgelopen zaterdag tegen de LA Clippers. Nadat Jackson door de basketfan werd beschimpt, maakte hij een handgebaar alsof hij de supporter wilde neerschieten. Naar eigen zeggen wilde hij alleen zijn middelvinger opsteken, maar daar volgde de NBA hem niet in. Die beoordeelt de geste als een "bedreigend gebaar op het speelveld" en legt de 20-jarige rookie daarom een boete op. De Suns verloren overigens kansloos in het Staples Centre met 130-88.

AP