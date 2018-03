LeBron James leidt Cleveland met triple-double voorbij Bulls Redactie

18 maart 2018

09u17

Er stond gisterenavond in de NBA opnieuw geen maat op LeBron James. De superster van vicekampioen Cleveland was op bezoek bij Chicago goed voor 33 punten, 13 rebounds en 12 assists.

Met zijn vijftiende triple-double van het seizoen, de 70e uit zijn carrière, had 'King James' een groot aandeel in de 109-114 zege van zijn ploeg. De titel van topschutter moest hij wel aan thuisspeler Denzel Valentine (34 punten) laten.

Dankzij de overwinning wipten de Cavaliers (40w-29v) in de Eastern Conference over Indiana naar de derde plaats. De Pacers verloren op het terrein van de Washington Wizards met 109-102.

Leider Toronto (52w-17v) en eerste achtervolger Boston (47w-22v) kwamen niet in actie.

In de Western Conference pakte kampioen Golden State een vlotte zege op verplaatsing bij staartploeg Phoenix (109-124). De Warriors moesten het nog steeds stellen zonder hun geblesseerde toptrio Stephen Curry, Klay Thompson en Kevin Durant. In hun afwezigheid namen Quinn Cook (28 ptn) en Draymond Green (25 ptn, 11 rbs, 8 ass) het initiatief bij de Warriors.

Golden State (53w-17v) blijft in het klassement in het spoor van leider Houston (55w-14v). De Rockets wonnen, aangevoerd door een sterke James Harden (32 ptn, 11 rbs, 8 ass), met 101-107 van New Orleans.