LeBron James leidt Cavaliers langs Pistons Redactie

29 januari 2018

08u10

Bron: anp 0

LeBron James heeft Cleveland Cavaliers in de NBA langs Detroit Pistons geleid. De superster van de 'Cavs' had met 25 punten, 14 assists en 8 rebounds een belangrijk aandeel in de zege (121-104) van zijn team. De verliezend finalist van vorig seizoen staat met 29 overwinningen tegenover 19 nederlagen op de derde plaats in de Eastern Conference, achter Boston Celtics (35-15) en Toronto Raptors (33-15). De Raptors wonnen in Toronto met 123-111 van LA Lakers. Bij de Canadese formatie blonk Fred VanVleet uit. De 23-jarige Amerikaan begon op de bank, maar leverde als invaller met 25 punten in 20 minuten een flinke bijdrage.

Russell Westbrook flirtte weer eens met een zogeheten 'triple-double', maar de grote man van Oklahoma City Thunder kwam één rebound te kort. Met 37 punten, 14 assists en 9 rebounds leidde Westbrook zijn ploeg wel langs Philadelphia 76ers (122-112).

De Griekse smaakmaker Giannis Antetokounmpo bezorgde Milwaukee Bucks een zege op Chicago Bulls: 110-96. Antetokounmpo tekende voor 27 punten.