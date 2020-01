LeBron James helemaal overstuur na dood van goede vriend Bryant: “Alles wat hij deed, bewonderde ik” XC/MXG

27 januari 2020

09u25

Bron: ESPN 4 NBA LeBron James vernam het overlijden van zijn goede vriend Kobe Bryant tijdens zijn terugvlucht naar Los Angeles. James, die na de landing gefilmd werd, was helemaal overstuur. Emotioneel gebroken. Enkele uren daarvoor had hij Bryant nog bijgebeend in de ranglijst van topscorers aller tijden. Na de match gooide James nog met lof naar Bryant: “Dat het hier nu net in Philadelphia (waar Bryant van afkomstig is) moet gebeuren is omdat het zo moet zijn. Hierboven willen ze dat het zo is. Het is voor mij sowieso al een eer om vergeleken te worden met Kobe.”

Zaterdagnacht passeerde LeBron James Kobe Bryant op de ranglijst van topscorers aller tijden in de NBA. De 35-jarige sterspeler van de LA Lakers maakte in de wedstrijd tegen de Philadelphia 76ers 29 punten en kwam daarmee op een puntentotaal van 36.655. Enkel Karl Malone en Kareem Abdul-Jabbar scoorden nu nog meer in de NBA dan James. Felicitaties van Bryant lieten niet lang op zich wachten. “Blijf het spelletje voorwaarts stuwen”, klonkt het. “Veel respect my brother.”

Bryant kwam enkele uren na bovenstaande tweet in een helikoptercrash om het leven. De Amerikaanse basketlegende, die 20 jaar voor de LA Lakers speelde, werd 41. Ook de 13-jarige dochter van Bryant, de piloot en zes andere inzittenden overleden. James en Bryant waren goed bevriend. In 2012 werden ze samen olympisch kampioen met de Verenigde Staten.

Emotionele James vlak vóór dood Bryant: “Het is omdat ze het hierboven zo willen”

Eergisteren verbrak LeBron James nog een record van Bryant. Hij stak hem voorbij op de ranglijst van topscorers aller tijden in de NBA na de wedstrijd op Philadelphia. Kobe Bryant was afkomstig van Philadelphia en dat maakte het voor James extra speciaal: “Dat het net hier allemaal gebeurt maakt het voor mij surrealistisch. Het is te veel allemaal, maar het is omdat ze het hierboven zo willen.” Nog geen twaalf uur na die woorden stortte de helikopter van Bryant neer.

James keek al op naar Bryant van toen hij nog op universiteitsniveau speelde. “Toen ik hem de stap naar de NBA zag zetten wilde ik dat ook. Alles wat hij deed, bewonderde ik. Hij gaf ooit een speech op een trainingskamp en ik kon niet meer doen dan stil zijn en luisteren. Zo onder de indruk was ik. Als je een van de grootsten wilt zijn, moet je er werk insteken. Werk. Anders gaat het niet”, zei Kobe toen.

James haalde ook een anekdote vanonder het stof waarin hij vertelde dat hij ooit schoenen cadeau kreeg van Bryant. Die was in Philadelphia voor het All Star Game, James reed er heen en de twee ontmoetten elkaar. Die dag kreeg LeBron een paar schoenen cadeau van Bryant: “Ze waren een maat of twee te klein, maar ik droeg ze toch. Het waren wel de rood-wit-blauwe Kobe’s. Die moest ik dragen.”

“Dat ik net hier z’n record verbreek is omdat het zo moet zijn. Het is te veel allemaal. Nu ben ik hier in Lakers-tenue, in Philadelphia, waar hij me ooit z’n schoenen gaf. Het is surrealistisch. Alles komt hier samen.” Op het einde van het interview wordt James er zelfs even emotioneel van: “Die man heeft twee truitjes ophangen in het Staples Centre (de thuisbasis van de Lakers). Dat is gewoon gek.” Alsof James het voelde aankomen.

